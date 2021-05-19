Про це розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що рівень професійності Мендель "переходить на вищу сходинку".

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Причини звільнення

• Жорсткий режим

За словами Подоляка, Володимир Зеленський працює цілодобово. У нього, як зазначив радник, немає перерв, при цьому президент прагне весь час бачити якісну роботу.

У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно,

– сказав Подоляк.

• Хейт

Подоляк вважає, що Юлія Мендель була прицілом постійного "божевільного хейту". Це стосувалось саме її роботи. Подоляк наголосив, що постійна критика сильно демотивує, це теж могло стати одним з важелів під час прийняття рішення про звільнення.

"Її хейтили з будь-якого приводу, абсолютно незаслужено, як правило. Вона – професіонал, але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів, і якихось ревнивих журналістів", – запевнив радник президента.

• Професійний ріст

Останньою причиною Подоляк назвав професійний зріст Юлії Мендель.

Мені здається, що рівень Юлії переходить на сходинку вище. Вона вже повинна була б відійти від функціонала прессекретарки,

– зазначив Подоляк.

Він вважає, що Мендель повинна стати людиною, яка має позицію з багатьох важливих питань і може висловити її від свого імені.

Подоляк додав, що як тільки Мендель знайдуть заміну – вона отримає статус радниці з міжнародних медіа.

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