Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также считает, что уровень профессионализма Мендель "переходит на высшую ступеньку".

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Причины увольнения

• Жесткий режим

По словам Подоляка, Владимир Зеленский работает круглосуточно. У него, как отметил советник, нет перерывов, при этом президент стремится все время видеть качественную работу.

В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно,

– сказал Подоляк.

• Хейт

Подоляк считает, что Юлия Мендель была под прицелом постоянного "безумного хейта". Это касалось именно ее работы. Подоляк отметил, что постоянная критика сильно демотивирует, это тоже могло стать одним из рычагов при принятии решения об увольнении.

"Ее хейтили по любому поводу, совершенно незаслуженно, как правило. Она – профессионал, но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов", – заверил советник президента.

• Профессиональный рост

Последней причиной Подоляк назвал профессиональный рост Юлии Мендель.

Мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря,

– отметил Подоляк.

Он считает, что Мендель должна стать человеком, который имеет позицию по многим важным вопросам и может выразить ее от своего имени.

Подоляк добавил, что как только Мендель найдут замену – она ​​получит статус советника по международным медиа.

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