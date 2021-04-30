Сейчас Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря украинского президента. В то же время это – временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы в ОП.

В ОП решили усилить конкретные коммуникационные направления. Из-за этого Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что коммуникации инициатив президента за пределами страны требуют существенного усиления.

По его словам, у Мендель отличные связи в этом секторе медийного сообщества. Именно поэтому она сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям.

Соответственно, должность пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена,

– объяснил Подоляк.

Заметим, что Мендель занимает должность пресс-секретаря Зеленского почти 2 года. Пока что она еще никак не комментировала информацию об этих кадровых изменениях.

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