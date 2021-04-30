В офисе Президента прокомментировали будущее Мендель
Сейчас Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря украинского президента. В то же время это – временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы в ОП.
Источник:24 канал
В ОП решили усилить конкретные коммуникационные направления. Из-за этого Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что коммуникации инициатив президента за пределами страны требуют существенного усиления.
По его словам, у Мендель отличные связи в этом секторе медийного сообщества. Именно поэтому она сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям.
Соответственно, должность пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена,
– объяснил Подоляк.
Заметим, что Мендель занимает должность пресс-секретаря Зеленского почти 2 года. Пока что она еще никак не комментировала информацию об этих кадровых изменениях.
Что известно о Юлии Мендель: главное
- Родилась 3 сентября 1986 года в Геническе на Херсонщине. Окончила Институт филологии КНУ, где изучала английский и польский языки, украинский язык и литературу.
- Ранее Мендель работала на ICTV, "Экспрессо-ТВ" и "Интере". Писала материалы для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.
- В июне 2019 года ее назначили пресс-секретарем президента Зеленского. С тех пор Мендель успела попасть в череду скандалов.
- В частности – из-за потасовки с журналистом "Схем", а также неоднозначных высказываний об "украинском русском языке".
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