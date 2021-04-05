Мендель заявила, що в Україні є "українська російська" мова
Російська мова – не власність Росії. Такий меседж озвучила очільниця пресслужби Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Джерело:"Дом"
Вона заявила, що російська мова – чи то пак, "українська російська" – є й частиною культурного розмаїття України. Це Мендель сказала 4 квітня в ефірі каналу "Дом", цільовою аудиторією якого є мешканці окупованих Росією українських територій.
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Після ухвалення закону про мову "вся країна не заговорила українською"
Юлія Мендель вважає, що мовне питання окремі політики "відверто використовують для спекуляцій і конфліктів". Причому ці "спекуляції" є "лицемірним способом утримувати політичних шанувальників".
Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською,
– сказала Мендель.
І додала: "А от політичні улюбленці регіонів, де здебільшого звучить російська, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови".
Головне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу
Треба захищати громадян, якою б мовою вони не говорили
Прессекретарка президента Зеленського озвучила й тезу про те, що "українська мова має бути захищена, але мають бути захищені й громадяни".
І не важливо, яку мову вони використовують в побуті. Адже найбільша цінність – людина,
– пояснила вона.
Також Мендель вважає, що "не можна ненавистю боротися за праве діло", а "насадженням змусити полюбити мову". Натомість, мовляв, треба "піднятися над проблемою мови", і перейти "в діалог про те, як суспільству об'єднатися".
Обслуговування українською / Інфографіка 24 каналу
Російська мова – не власність Росії
Російська мова не є російською монополією, або власністю Росії – переконана Юлія Мендель.
Українська мова, як і ідентичність – це куди більше явище, ніж тільки протистояння Росії. А російська – а точніше, українська російська – це частина культурного розмаїття нашої країни,
– заявила речниця глави держави.
І підсумувала так: "Нам час давно демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова".
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