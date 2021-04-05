Російська мова – не власність Росії. Такий меседж озвучила очільниця пресслужби Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Вона заявила, що російська мова – чи то пак, "українська російська" – є й частиною культурного розмаїття України. Це Мендель сказала 4 квітня в ефірі каналу "Дом", цільовою аудиторією якого є мешканці окупованих Росією українських територій.

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Після ухвалення закону про мову "вся країна не заговорила українською"

Юлія Мендель вважає, що мовне питання окремі політики "відверто використовують для спекуляцій і конфліктів". Причому ці "спекуляції" є "лицемірним способом утримувати політичних шанувальників".

Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською,

– сказала Мендель.

І додала: "А от політичні улюбленці регіонів, де здебільшого звучить російська, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови".

Нагадаємо, у квітні 2019 Верховна Рада прийняла закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон став величезним кроком уперед у мовній політиці України.



Головне про мовний закон / Інфографіка 24 каналу

Треба захищати громадян, якою б мовою вони не говорили

Прессекретарка президента Зеленського озвучила й тезу про те, що "українська мова має бути захищена, але мають бути захищені й громадяни".

І не важливо, яку мову вони використовують в побуті. Адже найбільша цінність – людина,

– пояснила вона.

Також Мендель вважає, що "не можна ненавистю боротися за праве діло", а "насадженням змусити полюбити мову". Натомість, мовляв, треба "піднятися над проблемою мови", і перейти "в діалог про те, як суспільству об'єднатися".

До слова, вже за президента Зеленського мовний закон отримав важливе доповнення. З 16 січня 2021 року у сфері обслуговування до відвідувачів та клієнтів персонал повинен звертатись тільки українською мовою.



Обслуговування українською / Інфографіка 24 каналу

Російська мова – не власність Росії

Російська мова не є російською монополією, або власністю Росії – переконана Юлія Мендель.

Українська мова, як і ідентичність – це куди більше явище, ніж тільки протистояння Росії. А російська – а точніше, українська російська – це частина культурного розмаїття нашої країни,

– заявила речниця глави держави.

І підсумувала так: "Нам час давно демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю Гордону теж говорив, що російська мова не належить Росії: "В Україні державна мова – українська. Але російська мовна культура значною мірою належить і українцям".