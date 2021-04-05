Русский язык – не собственность России. Такой месседж озвучила руководительница пресс-службы Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она заявила, что русский язык – точнее, "украинский русский" – является и частью культурного разнообразия Украины. Это Мендель сказала 4 апреля в эфире канала "Дом", целевой аудиторией которого являются жители оккупированных Россией украинских территорий.

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После принятия закона о языке "вся страна не заговорила на украинском"

Юлия Мендель считает, что языковой вопрос отдельные политики "откровенно используют для спекуляций и конфликтов". Причем эти "спекуляции" есть "лицемерным способом удерживать политических поклонников".

От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском,

– сказала Мендель.

И добавила: "А вот политические любимцы регионов, где в основном звучит русский язык, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка".

Напомним, в апреле 2019 Верховная Рада приняла закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон стал огромным шагом вперед в языковой политике Украины.



Главное о языковом законе / Инфографика 24 канала

Надо защищать граждан, на каком бы языке они ни говорили

Пресс-секретарь президента Зеленского озвучила и тезис о том, что "украинский язык должен быть защищен, но должны быть защищены и граждане".

И не важно, какой язык они используют в быту. Ведь самая большая ценность – человек,

– пояснила она.

Также Мендель считает, что "нельзя ненавистью бороться за правое дело", а "насаждением заставить полюбить язык". Вместо того, мол, надо "подняться над проблемой языка", и перейти "в диалог о том, как обществу объединиться".

К слову, уже при президенте Зеленском языковой закон получил важное дополнение. С 16 января 2021 в сфере обслуживания к посетителям и клиентам персонал должен обращаться только на украинском языке.



Обслуживание на украинском / Инфографика 24 канала

Русский язык – не собственность России

Русский язык не является российской монополией, или собственностью России – убеждена Юлия Мендель.

Украинский язык, как и идентичность – это куда больше явление, чем лишь противостояние России. А русский – а точнее, украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны,

– заявила пресс-секретарь главы государства.

И подытожила так: "Нам пора давно демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык".