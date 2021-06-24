О том, что именно Никифоров получит вакантную должность пресс-секретаря главы государства сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что остались только формальности.

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Остались юридические формальности

Спикер – Сергей Никифоров. Сейчас – некоторые юридические формальности. Чуть позже будет представлен господин Сергей,

– сказал Подоляк.

Отметим, что ранее среди наиболее вероятных претендентов на должность, кроме Никифорова, называли Александра Бондаренко – журналиста и коммуникационщика.

Что известно о Сергее Никифорове:

Ведущий новостей на одном из украинских телеканалов, который входит в холдинг Рината Ахметова.

Никифоров родом из Киева, ему – 34.

Выпускник Киевского национального университета имени Шевченко. Журналист – по образованию.

В прошлом работал на Euronews.

Имеет большой опыт работы на телевидении.

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