О том, что именно Никифоров получит вакантную должность пресс-секретаря главы государства сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что остались только формальности.
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Остались юридические формальности
Спикер – Сергей Никифоров. Сейчас – некоторые юридические формальности. Чуть позже будет представлен господин Сергей,
– сказал Подоляк.
Отметим, что ранее среди наиболее вероятных претендентов на должность, кроме Никифорова, называли Александра Бондаренко – журналиста и коммуникационщика.
Что известно о Сергее Никифорове:
- Ведущий новостей на одном из украинских телеканалов, который входит в холдинг Рината Ахметова.
- Никифоров родом из Киева, ему – 34.
- Выпускник Киевского национального университета имени Шевченко. Журналист – по образованию.
- В прошлом работал на Euronews.
- Имеет большой опыт работы на телевидении.
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