В интервью Олесе Бацман Мусаева призналась, что является журналисткой "от а до я". Представить себя по ту сторону баррикад она не могла.

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Да, такое предложение (о должности пресс-секретаря Зеленского, – 24 канал) поступало. Почему я отказалась? Несложно догадаться. Я журналист от а до я. Я не могу себя представить по ту сторону баррикад и то, что мне придется где-то обманывать или манипулировать,

– подчеркнула Мусаева.

По словам журналистки, к сожалению, должность пресс-секретаря президента в некоторых случаях это предусматривает. Именно поэтому Мусаева признает, что она совсем не подходит для этой работы.

Кроме того, журналистка рассказала, что не участвовала в конкурсе на должность пресс-секретаря Зеленского.

Конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского: главное