В интервью Олесе Бацман Мусаева призналась, что является журналисткой "от а до я". Представить себя по ту сторону баррикад она не могла.
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Да, такое предложение (о должности пресс-секретаря Зеленского, – 24 канал) поступало. Почему я отказалась? Несложно догадаться. Я журналист от а до я. Я не могу себя представить по ту сторону баррикад и то, что мне придется где-то обманывать или манипулировать,
– подчеркнула Мусаева.
По словам журналистки, к сожалению, должность пресс-секретаря президента в некоторых случаях это предусматривает. Именно поэтому Мусаева признает, что она совсем не подходит для этой работы.
Кроме того, журналистка рассказала, что не участвовала в конкурсе на должность пресс-секретаря Зеленского.
Конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского: главное
- Владимир Зеленский 30 апреля 2019 объявил о конкурсе на должность своего представителя или пресс-секретаря.
- Сначала команда президента из всех полученных заявок выбрала 100 кандидатов. После ряда тестов до финала дошли 3 человека. Они общались с президентом и его командой, а также – сдали финальный экзамен.
- Победу одержала журналистка Юлия Мендель. Она работала на телевидении и писала для известных украинских изданий. Кроме того, сотрудничала с The New York Times.
- Весной 2021 года стало известно, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента.
- В Офисе Президента рассказали: она займет должность советницы по международным коммуникациям.