В Офисе Президента сообщили, что пока Мендель "отдыхает от хейта" в отпуске. Когда она вернется к работе, пока неизвестно.

Заметьте Новым спикером Зеленского станет же Сергей Никифоров, – ОП

Кроме того, приоритетом для Мендель является издание книги "Каждый из нас президент". Она появится в продаже уже 9 июля.

Главное о книге Мендель

Книга "Каждый из нас президент" выйдет с возрастным ограничением 16+.

В аннотации говорится, что Мендель будет откровенной с читателями и подаст собственное осмысление украинских реалий с точки зрения украинки, которая родилась в конце 1980-х.

Мендель в книге характеризуют как украинку, "которая хорошо почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у Западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США".

Сама автор ранее признавалась, что ее книга – откровенная и скандальная. Мендель обещает читателям "фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политики".

Обратите внимание! Об увольнении Мендель с должности спикера Владимира Зеленского стало известно в мае 2021 года. Причинами такого решения назвали "сумасшедший хейт" и сложный режим работы.