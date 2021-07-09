Зеленский уже подписал соответствующий указ. Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента.
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Никифоров уже начал исполнять обязанности
В Офисе Президента рассказали, что Никифоров уже побывал с президентом Зеленским в первой зарубежной поездке. Он сопровождал украинского лидера в Литву.
Кто такой Сергей НикифоровСергей Никифоров – ведущий одного из украинских телеканалов, который принадлежит медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.
Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Лионе на международное издание Euronews.
Мендель уволилась с должности пресс-секретаря
- Весной этого года Юлия Мендель заявила, что уходит с поста пресс-секретаря главы государства.
- В Офисе Президента объяснили, что одной из причин отставки журналистки стал "безумный хейт".
- В то же время она остается в ОП.
- Сейчас Мендель в отпуске. Когда она вернется, то займет пост внештатной советницы Андрея Ермака.