Зеленский уже подписал соответствующий указ. Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента.

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Никифоров уже начал исполнять обязанности

В Офисе Президента рассказали, что Никифоров уже побывал с президентом Зеленским в первой зарубежной поездке. Он сопровождал украинского лидера в Литву.

Кто такой Сергей Никифоров Сергей Никифоров – ведущий одного из украинских телеканалов, который принадлежит медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.



Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Лионе на международное издание Euronews.

Обратите внимание! С июня 2019 по апрель 2021 года спикером президента Владимира Зеленского работала журналистка The New York Times Юлия Мендель.

Мендель уволилась с должности пресс-секретаря