Никифоров ездил с Зеленским за границу

Журналист уже побывал с президентом в первой зарубежной поездке. 6 июля он сопровождал Зеленского в Литву. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Уже заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового соглашения, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его (Никифорова – 24 канал) своим указом,

– заявил Подоляк.

Что известно о новом спикере

Никифоров работал ведущим новостей на одном из украинских телеканалов, входящем в холдинг Рината Ахметова.

Родом 34-летний медийщик из Киева. Учился он на журналиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В прошлом работал на Euronews.

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что на должность пресс-секретаря Зеленского есть 4 кандидата. Среди них Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. В то же время имени других 2 человек не называли.