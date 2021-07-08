Никифоров ездил с Зеленским за границу
Журналист уже побывал с президентом в первой зарубежной поездке. 6 июля он сопровождал Зеленского в Литву. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
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Уже заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового соглашения, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его (Никифорова – 24 канал) своим указом,
– заявил Подоляк.
Что известно о новом спикере
- Никифоров работал ведущим новостей на одном из украинских телеканалов, входящем в холдинг Рината Ахметова.
- Родом 34-летний медийщик из Киева. Учился он на журналиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
- В прошлом работал на Euronews.