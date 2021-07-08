Никифоров їздив з Зеленським за кордон

Журналіст вже побував із президентом у першій закордонній поїздці. 6 липня він супроводжував Зеленського у Литву. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Вже закінчується спеціальна юридична перевірка перед підписанням трудової угоди, як для всіх співробітників. Після цього президент призначить його (Никифорова – 24 канал) своїм указом,

– заявив Подоляк.

Що відомо про нового речника

Никифоров працював ведучим новин на одному з українських телеканалів, що входить до холдингу Ріната Ахметова.

Родом 34-річний медійник із Києва. Навчався він на журналіста у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У минулому працював на Euronews.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ писали, що на посаду прессекретаря Зеленського є 4 кандидати. Серед них Никифоров та речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенка. Водночас імені інших 2 осіб не називали.