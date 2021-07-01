Хоч Мендель залишила посаду речниці Володимира Зеленського, вона продовжує працювати в Офісі Президента. Їй запропонували напрямок міжнародних комунікацій.

Нагадаємо Новим речником Зеленського став Сергій Никифоров

Мендель написала книгу

Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації,

– повідомила вона.

Книга вже незабаром з'явиться у продажу: Мендель зазначила, що книга має вийти друком у липні.

Наразі подробиць щодо її назви чи накладу немає. Втім, експрессекретарка Зеленського наголосила, що не платила за видавництво.

Юлія Мендель більше не прессекретарка Зеленського