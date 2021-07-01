Хоч Мендель залишила посаду речниці Володимира Зеленського, вона продовжує працювати в Офісі Президента. Їй запропонували напрямок міжнародних комунікацій.
Нагадаємо Новим речником Зеленського став Сергій Никифоров
Мендель написала книгу
Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації,
– повідомила вона.
Книга вже незабаром з'явиться у продажу: Мендель зазначила, що книга має вийти друком у липні.
Наразі подробиць щодо її назви чи накладу немає. Втім, експрессекретарка Зеленського наголосила, що не платила за видавництво.
Юлія Мендель більше не прессекретарка Зеленського
- Навесні 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента.
- Вона працювала прессекретаркою з червня 2019 року.
- Втім, Мендель не покинула ОП остаточно: вона обійме посаду радниці з міжнародних комунікацій.
- В Офісі Президента назвали 3 причини такого рішення. Зокрема, повпливали на звільнення жорсткий режим роботи та "божевільний хейт" у мережі.
- Відзначимо, що Мендель декілька разів потрапляла у гучні скандали чи курйозні ситуації. До прикладу, одна з останніх – в ефірі телеканалу "Дом" Мендель сказала, що Україні слід заявити про існування "української російської мови".