Соответствующий указ опубликовали 9 июля. Кроме того, в ОП произошли и другие кадровые изменения.
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Что известно о Юрии Костюке
- Костюк ранее был сценаристом студии "Квартал 95".
- Он участвовал в создании проектов "Слуга народа", "Сваты 5", "8 первых свиданий", "любовь в большом городе 3" и др.
- В мае 2019 года Зеленский назначил его заместителем тогдашнего главы Администрации президента Андрея Богдана.
- Костюк отвечал за информационную политику администрации, а затем – Офиса президента.
Другие кадровые изменения
Также Зеленский уволил Алексея Днепрова с должности руководителя аппарата ОП. Однако чиновник получил новую должность. Президент назначил его заместителем руководителя Офиса.
При этом новой руководительницей аппарата ОП назначили Марию Витушок.
О причинах кадровых изменений пока не сообщили.