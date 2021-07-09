Соответствующий указ опубликовали 9 июля. Кроме того, в ОП произошли и другие кадровые изменения.

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Что известно о Юрии Костюке

Костюк ранее был сценаристом студии "Квартал 95".

Он участвовал в создании проектов "Слуга народа", "Сваты 5", "8 первых свиданий", "любовь в большом городе 3" и др.

В мае 2019 года Зеленский назначил его заместителем тогдашнего главы Администрации президента Андрея Богдана.

Костюк отвечал за информационную политику администрации, а затем – Офиса президента.

Другие кадровые изменения

Также Зеленский уволил Алексея Днепрова с должности руководителя аппарата ОП. Однако чиновник получил новую должность. Президент назначил его заместителем руководителя Офиса.

При этом новой руководительницей аппарата ОП назначили Марию Витушок.

О причинах кадровых изменений пока не сообщили.

Обратите внимание! Зеленский подписал указ о назначении нового пресс-секретаря. Отныне тележурналист Сергей Никифоров официально заменил Юлию Мендель. Подробнее о новом спикере читайте здесь.