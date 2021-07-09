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К теме Тележурналист Сергей Никифоров стал спикером Владимира Зеленского

Биография Сергея Никифорова

Новый пресс-секретарь Зеленского родом из Киева. Он учился в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который закончил в 2008 году.

Карьера журналиста

Опыт работы в журналистике в Никифорова большой – примерно 15 лет. Свою карьеру в медиа он начал с К1 и "24 канала". В 2011 году журналист работал в арабоязычном подразделении канала Euronews. А уже через год перешел в главный офис канала и переехал во Францию. Никифоров был в украинской службе Euronews до ее закрытия в 2017 году.

Началась моя работа на телевидении из любопытства. Я хотел узнать, как устроен этот магический мир TV. И, конечно, хотел увидеть, как построен обычный мир. Именно телевидение дало такую ​​возможность,

– рассказал новый советник Зеленского.

После 7 лет жизни во Франции Никифоров откликнулся на предложение работы на родине. Журналист начал работать на одном из телеканалов, который относится к медиахолдингу олигарха Рината Ахметова. Не прошло и года, как Никифоров стал лицом канала.

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Как Никифоров стал спикером Зеленского

С конца апреля Зеленский оставался без пресс-секретаря. Персона будущего заместителя Юлии Мендель долго была в тайне. И только 23 июня СМИ сообщили о том, что по итогам отбора остались 2 кандидата:

пиарщик Александр Бондаренко,

медийник Сергей Никифоров.

Интересно, что именно последнего СМИ назвали фаворитом и будущим победителем конкурса. В конце концов, 9 июля украинский лидер подписал указ о назначении Никифорова своим представителем.



Никифорова назначили представителем Зеленского 9 июля / Фото с фейсбука Сергея Никифорова

Личная жизнь

Никифоров не слишком публичное лицо – он ведет соцсети, но его фейсбук или инстаграм не бьют рекордов посещаемости. С сообщений Сергея можно сделать вывод, что в быту он общается на русском языке.

Он женат, имеет двоих детей: мальчика и девочку. Старшего сына зовут Марк. Он родился в 2017 году во Франции. Младшая дочь появилась на свет не так давно – фото с ней Никифоров опубликовал в июне 2020 года. На фотографии девочке от силы несколько недель.



Никифоров с детьми / Фото с инстаграма представителя Зеленского