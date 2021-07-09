Що відомо про кар'єру та особисте життя нового речника президента України – читайте далі.

До теми Тележурналіст Сергій Никифоров став речником Володимира Зеленського

Біографія Сергія Никифорова

Новий прессекретар Зеленського родом з Києва. Він навчався в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 2008 році.

Кар'єра журналіста

Досвід роботи у журналістиці у Никифорова чималий – приблизно 15 років. Свою кар'єру у медіа він почав з К1 та "24 каналу". У 2011 році журналіст працював в арабомовному підрозділі каналу Euronews. А вже за рік перейшов до головного офісу каналу та переїхав до Франції. Никифоров був в українській службі Euronews до її закриття у 2017 році.

Почалася моя робота на телебаченні з цікавості. Я хотів дізнатися, як побудований цей магічний світ TV. І, звісно, хотів побачити, як побудований звичайний світ. Саме телебачення дало таку можливість,

– розповів новий радник Зеленського.

Після 7 років життя у Франції Никифоров відгукнувся на пропозицію роботи на батьківщині. Журналіст почав працювати на одному з телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова. Не минуло й року, як Никифоров став обличчям каналу.

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Як Никифоров став речником Зеленського

З кінця квітня Зеленський залишався без прессекретаря. Персона майбутнього заступника Юлії Мендель довго була у таємниці. І лише 23 червня ЗМІ повідомили про те, що за підсумками відбору, залишилися 2 кандидати:

піарник Олександр Бондаренко,

медійник Сергій Никифоров.

Цікаво, що саме останнього ЗМІ назвали фаворитом та майбутнім переможцем конкурсу. Зрештою, 9 липня український лідер підписав указ про призначення Никифорова своїм речником.



Никифорова призначили речником Зеленського 9 липня / Фото з фейсбуку Сергія Никифорова

Особисте життя

Никифоров не надто публічна особа – він веде соцмережі, але його фейсбук чи інстаграм не б'ють рекордів відвідуваності. З дописів Сергія можна зробити висновок, що у побуті він спілкується російською мовою.

Він одружений, має двох дітей: хлопчика та дівчинку. Старшого сина звати Марк. Він народився у 2017 році у Франції. Молодша донька з'явилася на світ не так давно – фото з нею Никифоров опублікував у червні 2020 року. На світлині дівчинці від сили кілька тижнів.



Никифоров з дітьми / Фото з інстаграму речника Зеленського