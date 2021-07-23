Да, Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки. Причины такого решения неизвестны.

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На его место президент назначил Литвиненко. Ранее он был директором Национального института стратегических исследований.

К слову, неизвестно такие кадровые изменения связаны ли со скандалом вокруг похищения украинского судьи Николая Чауса. Дело в том, что ранее в генпрокуратуре Молдовы заявили о причастности к этому госструктур Украины.

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Чауса будто удерживает Главное управление разведки Минобороны, а контролирует операцию якобы Офис Президента. Более того, Бутусов предположил, что дело, вероятно, хотят забрать в НАБУ и передать СБУ.

Кто такой Александр Литвиненко