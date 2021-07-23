Ранее в пятницу, 23 июля, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил это решение. Однако, тогда на сайте ОПУ не было сообщений о кадровых изменениях в СБУ.

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Нет указов об увольнении

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что указов об увольнении заместителя главы Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого нет.

Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают,

– подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленский отметил, что имел в виду другое.

А именно, что в ОПУ "знают о слухах об увольнении Руслана Баранецкого".

И добавил: "Говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно".

Последние кадровые изменения в Украине

Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Народные депутаты на заседании 15 июля проголосовали за его увольнение.

Украинский парламент 16 июля назначил Дениса Монастырского главой МВД.

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