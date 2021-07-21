Решение об увольнении бывших заместителей экс-главы МВД Арсена Авакова правительство приняло в среду 21 июля.

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Что известно о заместителях бывшего министра МВД

Сергей Яровой был заместителем Авакова фактически с самого начала его каденций – с марта 2014 года. До этого он был советником министра обороны и командующим Внутренних войск МВД.

Татьяна Ковальчук стала замглавы ведомства в сентябре 2016 года. Ранее она была помощницей тогда еще народного депутата Арсена Авакова, затем осталась при нем после Революции Достоинства.

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