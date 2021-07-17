Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Денис Монастырский ему сказал, – хочет исчезнуть с информационного поля на месяц. За это время он планирует провести "аудит того, что есть" и рассказать о планах на пресс-конференции.
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Планируют сделать "нормальное распределение" МВД: что оно предусматривает
У нас как у правящей коалиции есть план институциональный относительно того, что такие большие Министерства надо разбивать на несколько инстанций – Нацгвардия должна быть разобщена с Нацполицией, и пограничная служба также,
– сказал Арахамия.
Он также заявил, что очень сложно управлять таким "монстрообразным министерством".
Поэтому Давид Арахамия объяснил, что одной из первичных задач министра – "сделать нормальное распределение".
Глава фракции "Слуг народа" также назвал такие запланированные изменения:
- Госпогранслужбу в МВД "точно" заберут;
- по миграционной службе - "вопрос открытый".
Что этому предшествовало
- 13 июля Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Впоследствии за отставку проголосовала Верховная Рада.
- После этого премьер Денис Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского.