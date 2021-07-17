Глава франції "Слуга народу" в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що Денис Монастирський йому сказав, – хоче зникнути з інформаційного поля на місяць. За цей час провести "аудит того, що є" й розповісти про плани на пресконференції.
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Планують зробити "нормальний розподіл" МВС: що він передбачає
У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз'єднана з Нацполіцією, і прикордонна служба також,
– сказав Арахамія.
Він також заявив, що дуже складно керувати таким "монстроподібним міністерством".
Тож Давид Арахамія пояснив, що одним з первинних завдань міністра – "зробити нормальний розподіл".
Глава фракції "Слуг народу" також назвав такі заплановані зміни:
- Держприкордонслужбу в МВС "точно" заберуть;
- щодо міграційної служби – "питання відкрите".
Що цьому передувало
- 13 липня Арсен Аваков подав у відставку з посади очільника МВС. Згодом за відставку проголосувала Верховна Рада.
- Після цього прем'єр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського.