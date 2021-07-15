В документе говорится о том, что премьер-министр сделал это по предложению нардепов из "Слуги народа".

Читайте также Рада проголосовала за отставку Авакова

Шмыгаль внес представление на Монастырского

Вношу представление о назначении Монастырского Дениса министром внутренних дел Украины,

– написал премьер.

Свою публикацию в соцсети парламентарий подтвердил фотокопией соответствующего представления от главы правительства, которое датируется 15 июля. В то же время на сайте Верховной Рады документа пока нет.

Напомним, за назначение Монастырского планируют голосовать в последний день перед каникулами парламента – 16 июля.



Представление Шмыгаля по Монастырскому / Фейсбук Ярослава Юрчишина

Отставка Авакова: что известно