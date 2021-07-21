Рішення про звільнення колишніх заступників ексголови МВС Арсена Авакова уряд прийняв у середу 21 липня.
До теми Прикордонників точно заберуть, – у "Слузі народу" розповіли, як Монастирський хоче розділити МВС
Що відомо про заступників ексміністра МВС
Сергій Яровий був заступником Авакова фактично від самого початку його каденцій – з березня 2014 року. До цього він був радником міністра оборони та командувачем Внутрішніх військ МВС.
Тетяна Ковальчук стала заступницею голови відомства у вересні 2016 року. Раніше вона була помічницею тоді ще народного депутата Арсена Авакова, потім залишилася при ньому після Революції гідності.
Що було раніше:
- 13 липня 2021 року Арсен Аваков подав у відставку. Він очолював МВС понад 7 років.
- Услід за Аваковим, у відставку подав його заступник Зорян Шкіряк.
- У той же день на закритому засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував на посаду кандидатуру Дениса Монастирського.
- На засіданні Верховної Ради 16 липня 2021 року 271 нардеп підтримав призначення Монастирського на посаду голови МВС.