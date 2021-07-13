Як зауважив Шкіряк, він понад 7 років перебуває в команді МВС. Ба більше, майже 10 років – поряд із Арсеном Аваковим.

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Шкіряк про відставку Авакова: докладніше

Заступник очільника МВС подякував своєму міністру за цей час. За його словами, це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи.

Всьому свій час і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі,

– наголосив Шкіряк.

Попри таку заяву, заступника очільника МВС додав, що життя триває.

"Слава Україні! Смерть ворогам!" – підсумував він.

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Відставка Арсена Авакова: коротко про головне

Аваков очолив МВС 22 лютого 2014 року. До сьогодні він побував не лише у командах 4 прем’єрів, а і під керівництвом 2 президентів.

13 липня Аваков подав заяву про звільнення. Спершу про це повідомила низка ЗМІ, а потім МВС оприлюднило й сам документ.

За словами нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, заяву про відставку Авакова міг запропонувати написати особисто президент України Володимир Зеленський.



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу