Указа об увольнении Баранецкого пока нет на сайте Офиса президента. Однако эту информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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Два увольнения за один день
Вместе с сообщением об увольнении Баранецкого появилось еще одно. Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.
Что известно о Руслане Баранецком
- Генерал-майор Руслан Баранецкий до 2019 года был начальником управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.
- В июне 2019 года указом президента Зеленского назначен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
- За время пребывания на посту отличился тем, что руководил спецоперацией по освобождению заложников в Луцке в июле 2020 года. Также он докладывал президенту Зеленскому о проведении финальной операции по задержанию "вагнеровцев".
Что известно об Андрее Наумове
- Бригадный генерал Андрей Наумов назначен на должность в 2019 году.
- Ранее работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.
- В январе 2021 года стал жертвой покушения, которое организовал заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Нескоромный.
Последние кадровые изменения в Украине
- 13 июля 2021 года глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Следом за ним ушел и один из его заместителей Зорян Шкиряк.
- Новым главой МВД стал депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский.
- 21 июля 2021 года правительство уволило двух бывших заместителей Авакова.
- 23 июля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Александра Литвиненко вместо Валерия Кондратюка.