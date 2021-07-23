Указа об увольнении Баранецкого пока нет на сайте Офиса президента. Однако эту информацию СМИ подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Два увольнения за один день

Вместе с сообщением об увольнении Баранецкого появилось еще одно. Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.

Что известно о Руслане Баранецком

Генерал-майор Руслан Баранецкий до 2019 года был начальником управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В июне 2019 года указом президента Зеленского назначен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

За время пребывания на посту отличился тем, что руководил спецоперацией по освобождению заложников в Луцке в июле 2020 года. Также он докладывал президенту Зеленскому о проведении финальной операции по задержанию "вагнеровцев".

Что известно об Андрее Наумове

Бригадный генерал Андрей Наумов назначен на должность в 2019 году.

Ранее работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

В январе 2021 года стал жертвой покушения, которое организовал заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Нескоромный.

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