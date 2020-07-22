Управлял не Аваков, – Тимошенко о спецоперации в Луцке
Спецоперацией по освобождению заложников в Луцке руководил не министр внутренних дел Арсен Аваков и не правоохранители, а – СБУ. В частности, заместитель главы спецслужбы – Руслан Баранецкий.
Об этом рассказал советник президента Кирилл Тимошенко, который тоже побывал на месте событий, в интервью "Новому времени".
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Фактически руководил операцией Баранецкий. Многие сейчас пишут, что непонятно, кто руководил. Или пишут, что руководил Аваков. Но он не управлял, – операция была под контролем СБУ,
– уточнил он.
Спецоперация в Луцке Тимошенко назвал "совместной работой спецслужб и полиции, которой в ОП остались довольны". В то же время, на вопрос, позволит ли это Авакова не беспокоиться о возможной отставке, советник Зеленского ответить не смог.
"Я не считаю, что вчерашние события как-то связаны с удлинением или непродлении полномочий Авакова. Министр вчера работал как министр. И здесь нет никакой политической подоплеки о продлении полномочий или еще чего-то", – сказал Тимошенко.
Захват заложников в Луцке: коротко о главном
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривошей (полиции он представился под другой фамилией – "Плохой") захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Он позиционировал себя "антисистемником" и заявлял, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевыми требованиями было, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Первыми договоренностям, которых удалось достичь, была передача воды заложникам в автобус.
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- В ответ на это Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Около 22:00 террорист сдался в руки полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.