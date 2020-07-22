Спецоперацией по освобождению заложников в Луцке руководил не министр внутренних дел Арсен Аваков и не правоохранители, а – СБУ. В частности, заместитель главы спецслужбы – Руслан Баранецкий.

Об этом рассказал советник президента Кирилл Тимошенко, который тоже побывал на месте событий, в интервью "Новому времени".

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Фактически руководил операцией Баранецкий. Многие сейчас пишут, что непонятно, кто руководил. Или пишут, что руководил Аваков. Но он не управлял, – операция была под контролем СБУ,

– уточнил он.

Спецоперация в Луцке Тимошенко назвал "совместной работой спецслужб и полиции, которой в ОП остались довольны". В то же время, на вопрос, позволит ли это Авакова не беспокоиться о возможной отставке, советник Зеленского ответить не смог.

"Я не считаю, что вчерашние события как-то связаны с удлинением или непродлении полномочий Авакова. Министр вчера работал как министр. И здесь нет никакой политической подоплеки о продлении полномочий или еще чего-то", – сказал Тимошенко.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Аваков отправился в Луцк сразу после появления информации о захвате заложников. Кроме того, правоохранители ввели в городе спецоперацию "Заложник". Также местные СМИ сначала сообщали, что якобы сам Аваков ведет переговоры с террористом Кривошей.

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