Спецоперацією зі звільнення заручників у Луцьку керував не міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і не правоохоронці, а – СБУ. Зокрема заступник глави спецслужби – Руслан Баранецький.

Про це розповів радник президента Кирило Тимошенко, який теж побував на місці подій, в інтерв’ю "Новому времени".

Дивіться також СБУ перевіряє людей, які можуть бути причетні до захоплення заручників у Луцьку

Фактично керував операцією Баранецький. Багато зараз пишуть, що незрозуміло, хто керував. Або пишуть, що керував Аваков. Але він не керував, – операція була під контролем СБУ,

– уточнив він.

Спецоперацію в Луцьку Тимошенко назвав "спільною роботою спецслужб і поліції, якою в ОП залишилися задоволені". Водночас, на запитання, чи дозволить це Авакову не турбуватися про можливу відставку, радник Зеленського відповісти не зміг.

"Я не вважаю, що вчорашні події якось пов'язані з подовженням або неподовженням повноважень Авакова. Міністр вчора працював як міністр. І тут немає жодного політичного підґрунтя щодо подовження повноважень або ще чогось", – сказав Тимошенко.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Аваков вирушив до Луцька відразу після появи інформації про захоплення заручників. Окрім того, правоохоронці ввели у місті спецоперацію "Заручник". Також місцеві ЗМІ спершу повідомляли, що начебто сам Аваков веде переговори із терористом Кривошем.

Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне