Керував не Аваков, – Тимошенко про спецоперацію в Луцьку
Спецоперацією зі звільнення заручників у Луцьку керував не міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і не правоохоронці, а – СБУ. Зокрема заступник глави спецслужби – Руслан Баранецький.
Про це розповів радник президента Кирило Тимошенко, який теж побував на місці подій, в інтерв’ю "Новому времени".
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Фактично керував операцією Баранецький. Багато зараз пишуть, що незрозуміло, хто керував. Або пишуть, що керував Аваков. Але він не керував, – операція була під контролем СБУ,
– уточнив він.
Спецоперацію в Луцьку Тимошенко назвав "спільною роботою спецслужб і поліції, якою в ОП залишилися задоволені". Водночас, на запитання, чи дозволить це Авакову не турбуватися про можливу відставку, радник Зеленського відповісти не зміг.
"Я не вважаю, що вчорашні події якось пов'язані з подовженням або неподовженням повноважень Авакова. Міністр вчора працював як міністр. І тут немає жодного політичного підґрунтя щодо подовження повноважень або ще чогось", – сказав Тимошенко.
Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Аваков вирушив до Луцька відразу після появи інформації про захоплення заручників. Окрім того, правоохоронці ввели у місті спецоперацію "Заручник". Також місцеві ЗМІ спершу повідомляли, що начебто сам Аваков веде переговори із терористом Кривошем.
Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився під іншим прізвищем – "Плохой") захопив у центрі Луцька маршрутку з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Він позиціював себе "антисистемником" та заявляв, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключовими вимогами було, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус.
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Близько 22:00 терорист здався в руки поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.