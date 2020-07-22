СБУ перевіряє людей, які можуть бути причетні до захоплення заручників у Луцьку
Служба безпеки України почала проводити слідчий експеримент та перевіряти людей, що могли бути причетні до затримання заручників у Луцьку.
Наразі затриманий Максим Кривош перебуває у СІЗО, а усю зброю та боєприпаси у нього вилучили. Про це повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков під час брифінгу, передає 24 канал.
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За словами Данюкова, у Кривоша вилучили предмети, що схожі на зброю. Мовиться про автомат Калашникова, пістолет та кілька гранат.
Також у СБУ перевіряють можливих причетних осіб до теракту в Луцьку та встановлюють місця, де терорист міг придбати зброю.
Запобіжний захід буде обиратися судом, зараз проводяться слідчі дії по виявленню зв'язків, придбання зброї, деякі люди затримані, проводяться слідчі дії,
– сказав Данюков.
Відомо, що СБУ спільно з поліцією провели спецоперацію "Бумеранг". Правоохоронці вживають необхідні заходи, щоб встановити можливих причетних осіб та перевіряють контакти терориста.
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Захоплення заручників у Луцьку: головне
- 21 липня до поліції Луцька надійшло повідомлення про захоплення рейсового автобуса у центрі міста. Цікаво, що телефонував сам терорист, що представився "Максимом Плохим" (справжнє прізвище Кривош).
- Загалом в автобусі перебували 13 людей, серед них літня жінка, вагітна і підліток. Усіх їх Кривош взяв у заручники та не випускав понад 12 годин.
- Його головна вимога була, аби Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців дивитись фільм "Земляни" 2005 року, а ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Президент виконав умови терориста, після чого Кривош відпустив заручників та здався.