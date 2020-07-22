Служба безопасности Украины начала проводить следственный эксперимент и проверять людей, которые могли быть причастны к задержанию заложников в Луцке.

Наразі затриманий Максим Кривош перебуває у СІЗО, а усю зброю та боєприпаси у нього вилучили. Про це повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Данюкова, у Кривоша вилучили предмети, що схожі на зброю. Мовиться про автомат Калашникова, пістолет та кілька гранат.

Також у СБУ перевіряють можливих причетних осіб до теракту в Луцьку та встановлюють місця, де терорист міг придбати зброю.

Запобіжний захід буде обиратися судом, зараз проводяться слідчі дії по виявленню зв'язків, придбання зброї, деякі люди затримані, проводяться слідчі дії,

– сказав Данюков.

Відомо, що СБУ спільно з поліцією провели спецоперацію "Бумеранг". Правоохоронці вживають необхідні заходи, щоб встановити можливих причетних осіб та перевіряють контакти терориста.

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