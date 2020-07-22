У соцмережах оприлюднили відео затримання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус із заручниками в Луцьку. Одразу виникли дискусії щодо того, чому він стояв близько хвилини біля автобуса і лише потім його затримали.

Наразі затримання Кривоша, якому передувала пауза, пояснили тактичними діями, зумовленими ситуацією. Про це розповів під час брифінгу начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, повідомляє 24 канал.

Раніше У МВС пояснили, чому БТР прибув вже після затримання терориста

Правоохоронці зазначають: аспект переговорів був поза камерами журналістів, відтак лише за кадрами не варто судити про тактичні дії, які провели.

Так, Данюков розповів: перш ніж Кривоша затримали, він провів на майдані декілька хвилин не просто так. Йому давали вказівки: підняти руки, опустити руки, повернутися, постояти і подивитися, це зокрема і видно на кадрах з відео. У цей момент проводилися заходи перевірки: чи бува не має Кривош із собою пульту керування вибухівкою.

У нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Ми мали пересвідчитися, що у нього немає дистанційного приладу керування. Ми сканували місцевість приладами для виявлення небезпечних предметів. Тільки після цього до нього підійшли,

– розповів Данюков.

Надалі під'їхав БТР і пролунав вибух світлошумової гранати. До цього вдалися зокрема, щоб перекрити автобус: правоохоронці не знали, чи є спільники на майдані. Тому що тоді ще велися розшукові дії і встановлювали ймовірних причетних до тератку.

Що цьому передувало

У соцмережах оприлюднили відео затримання Максима Плохого. З різних ракурсів видно: спершу терорист вийшов із автобуса і неозброєний постояв декілька хвилин .

. Потім до Кривоша підійшли двоє правоохронців, які одягли на нього кайданки , і людина у медичному жилеті (насправді співробітник СБУ). З автобуса вийшли перші заручники, а вже опісля під'їжджає БТР і вибухає світлошумова граната .

, і людина у медичному жилеті (насправді співробітник СБУ). З автобуса вийшли перші заручники, а вже . У соцмережах почали точитися дискусії, навіщо під'їжджав БТР, коли Максима Кривоша вже було схоплено. Також увагу користувачів привертало те, що Кривошу дали постояти декілька хвилин на вулиці, перш ніж схопити.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко