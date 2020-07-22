21 липня Максим Кривош (Плохой), який захопив заручників у Луцьку, вийшов з автобуса і здався. Після затримання спецназ використав світлошумові гранати і БТР, а все для того, аби "придушити волю" терориста.

Про це сказав заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі "1+1". За його словами, методика проведення спецоперацій має свої особливості.

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"Зокрема, не було відомо, не зібрався чи ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могло бути інша зброя, яка не помітна диванним експертам на відстані", – пояснив він.

Через це, за словами Геращенка, вони вирішили "подавити волю злочинця" через постріли та шумові ефекти, аби він точно не зробив нічого поганого.

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