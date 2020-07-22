Штурм автобуса у Луцьку: в МВС пояснили, чому БТР прибув вже після затримання терориста
21 липня Максим Кривош (Плохой), який захопив заручників у Луцьку, вийшов з автобуса і здався. Після затримання спецназ використав світлошумові гранати і БТР, а все для того, аби "придушити волю" терориста.
Про це сказав заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі "1+1". За його словами, методика проведення спецоперацій має свої особливості.
До слова Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
"Зокрема, не було відомо, не зібрався чи ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могло бути інша зброя, яка не помітна диванним експертам на відстані", – пояснив він.
Через це, за словами Геращенка, вони вирішили "подавити волю злочинця" через постріли та шумові ефекти, аби він точно не зробив нічого поганого.
Захоплення заручників у Луцьку: коротко про головне
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт.
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, жертв та постраждалих немає.