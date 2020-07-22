Штурм автобуса в Луцке: в МВД объяснили, почему БТР прибыл уже после задержания террориста
21 июля Максим Кривош (Плохой), который захватил заложников в Луцке, вышел из автобуса и сдался. После задержания спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР, а все для того, чтобы "подавить волю" террориста.
Об этом сказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии "1+1". По его словам, методика проведения спецопераций имеет свои особенности.
К слову Зоозащитник и дважды судимый: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
"В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или сделать какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, незаметное диванным экспертам на расстоянии", – пояснил он.
Из-за этого, по словам Геращенко, они решили "подавить волю преступника" выстрелами и шумовыми эффектами, чтобы он точно не сделал ничего плохого.
Захват заложников в Луцке: коротко о главном
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ возбудила дело по статье о теракте.
- Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, жертв и пострадавших нет.