21 июля Максим Кривош (Плохой), который захватил заложников в Луцке, вышел из автобуса и сдался. После задержания спецназ использовал светошумовые гранаты и БТР, а все для того, чтобы "подавить волю" террориста.

Об этом сказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии "1+1". По его словам, методика проведения спецопераций имеет свои особенности.

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"В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или сделать какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, незаметное диванным экспертам на расстоянии", – пояснил он.

Из-за этого, по словам Геращенко, они решили "подавить волю преступника" выстрелами и шумовыми эффектами, чтобы он точно не сделал ничего плохого.

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