Для меня все очевидно, – Зеленский откровенно рассказал о своем разговоре с террористом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как и о чем общался с террористом, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке. Он подчеркнул, что последствия штурма были бы непредсказуемыми, а главное же в этой ситуации – сохранить жизнь людей.
Зеленский раскрыл детали переговоров с террористом
Надо было оценить, насколько он адекватен
Украинский глава государства отметил, что сначала "надо было оценить его (террориста – 24 канал) требования, оценить, насколько он адекватный человек". Об этом рассказали в "Украинской правде".
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"Мы брали перерывы во встрече с президентом Швейцарии – она все понимала. Были действительно немножко непонятны требования. Если даже говорить о требования... Отпустит ли он людей?" – сказал Зеленский.
По словам президента, в течение 9 часов с Максимом Плохим (Кривошем) разговаривали психологи и переговорщики. При этом мужчина угрожал и хотел только одного – "чтобы выполнены были его требования".
Штурм был бы успешным, но могли погибнуть люди
Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась,
– отметил президент.
Зеленский уверен, что штурм был бы результативным, "но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди". Поэтому президент решил поговорить с террористом по телефону – "попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей".
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О разговоре с террористом
"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10 – 15 секунд. Мы с ним говорили 7 – 10 минут", – сказал президент. За это время удалось договориться, что террорист сделает первый шаг.
Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео,
– рассказал Зеленский.
После публикации видео террорист обещал примерно через полчаса отпустить заложников. Что и произошло.
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Можно ли было поступить иначе
"Для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги", – заявил Зеленский.
Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... Я с такими принципами живу, жил и буду жить,
– убежден глава государства.
Ведь в итоге – все живы. "Для меня это самая главная ценность", – подытожил Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о переговорах с террористом: смотрите видео
Захват автобуса в Луцке: коротко
- 21 июля утром вооруженный мужчина взял в заложники 13 человек в рейсовом автобусе на Театральной площади в Луцке.
- Себя террорист называл Максим Плохой, его настоящее имя – Кривош Максим Степанович.
- Он требовал, чтобы ряд политических и религиозных деятелей обнародовали видеообращение с текстом: "Я – террорист в законе".
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников после разговора с Зеленским, а президент выложил в соцсетях видео, которое требовал злоумышленник (с рекомендацией фильма "Земляне").
- Вскоре после этого террорист сдался, всех заложников отпустил, никто не погиб и не получил травмы.