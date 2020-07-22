Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как и о чем общался с террористом, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке. Он подчеркнул, что последствия штурма были бы непредсказуемыми, а главное же в этой ситуации – сохранить жизнь людей.

Зеленский раскрыл детали переговоров с террористом

Надо было оценить, насколько он адекватен

Украинский глава государства отметил, что сначала "надо было оценить его (террориста – 24 канал) требования, оценить, насколько он адекватный человек ". Об этом рассказали в " Украинской правде".

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"Мы брали перерывы во встрече с президентом Швейцарии – она все понимала. Были действительно немножко непонятны требования. Если даже говорить о требования... Отпустит ли он людей?" – сказал Зеленский.

По словам президента, в течение 9 часов с Максимом Плохим (Кривошем) разговаривали психологи и переговорщики. При этом мужчина угрожал и хотел только одного – "чтобы выполнены были его требования" .

Штурм был бы успешным, но могли погибнуть люди

Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась,

– отметил президент.

Зеленский уверен, что штурм был бы результативным, "но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди". Поэтому президент решил поговорить с террористом по телефону – " попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей ".

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О разговоре с террористом

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10 – 15 секунд. Мы с ним говорили 7 – 10 минут", – сказал президент. За это время удалось договориться, что террорист сделает первый шаг.

Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео,

– рассказал Зеленский.

После публикации видео террорист обещал примерно через полчаса отпустить заложников. Что и произошло.

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Можно ли было поступить иначе

"Для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги", – заявил Зеленский.

Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... Я с такими принципами живу, жил и буду жить,

– убежден глава государства.

Ведь в итоге – все живы. "Для меня это самая главная ценность", – подытожил Владимир Зеленский.

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