Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео, где призывает посмотреть фильм "Земляне". Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что именно после этого ролика Максим Кривош отпустил трех заложников.

Президент Украины записал видео по требованию террориста. Выложил его Владимир Зеленский на своих фейсбук-странице.

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Фильм "Земляне" 2005 года – смотреть всем,

– заявляет на видео Зеленский.

Кроме того, в комментариях под видео от имени президента опубликованы требования Кривоша, которые он оставил в своих соцсетях перед захватом автобуса в Луцке.

В комментариях к посту президента опубликованы требования террориста / Скриншот из фейсбука Зеленского



Опубликованы они от имени Зеленского / Скриншот из фейсбука Зеленского



Президент выполнил требование Максима Плохого / Скриншот из фейсбука Зеленского

Обратите внимание! После того, как Плохой отпустил всех заложников, президент удалил свой пост.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что именно после этого видео террорист отпустил троих заложников.

Напомним, по состоянию на 20:45 уже три человека покинули автобус. Однако спецоперация еще продолжается.

Зеленский выполнил требование террориста: смотрите видео

Что известно о фильме "Земляне"? Американский документальный фильм о жестоком отношении человека к животным, а также о вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах. Фильм очень тяжелый для просмотра людям со слабыми нервами, он также запрещен в Европе для официального показа. Почти все сцены жестокого общения с животными были сняты скрытой камерой, а авторов фильма в Европе объявили террористами и угрожали тюремным заключением.