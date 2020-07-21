Зеленский выполнил требование луцкого террориста, но впоследствии удалил видео
Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео, где призывает посмотреть фильм "Земляне". Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что именно после этого ролика Максим Кривош отпустил трех заложников.
Президент Украины записал видео по требованию террориста. Выложил его Владимир Зеленский на своих фейсбук-странице.
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Фильм "Земляне" 2005 года – смотреть всем,
– заявляет на видео Зеленский.
Кроме того, в комментариях под видео от имени президента опубликованы требования Кривоша, которые он оставил в своих соцсетях перед захватом автобуса в Луцке.
В комментариях к посту президента опубликованы требования террориста / Скриншот из фейсбука Зеленского
Опубликованы они от имени Зеленского / Скриншот из фейсбука Зеленского
Президент выполнил требование Максима Плохого / Скриншот из фейсбука Зеленского
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заверил, что именно после этого видео террорист отпустил троих заложников.
Напомним, по состоянию на 20:45 уже три человека покинули автобус. Однако спецоперация еще продолжается.
Зеленский выполнил требование террориста: смотрите видео
Что известно о фильме "Земляне"?
Американский документальный фильм о жестоком отношении человека к животным, а также о вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.
Фильм очень тяжелый для просмотра людям со слабыми нервами, он также запрещен в Европе для официального показа.
Почти все сцены жестокого общения с животными были сняты скрытой камерой, а авторов фильма в Европе объявили террористами и угрожали тюремным заключением.
Захват заложников в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он сел в автобус как обычный пассажир, в руках у него был большой рюкзак и сумка.
- Мужчина направил автобус в центр города на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Террорист пригрозил взорвать себя и всех пассажиров. Он отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе примерно 20 человек.
- У людей террорист отобрал телефоны. Некоторым родственникам своих заложников он собственноручно звонил и предупреждал о серьезности своих намерений.
- Мужчина называет себя Максимом Плохим, но его настоящее имя Кривош Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Больше о луцком террористе читайте по ссылке.
- Переговоры с террористом продолжаются уже несколько часов.