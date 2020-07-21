Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відео, де закликає подивитися фільм "Земляни". Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що саме після цього ролика Максим Кривош відпустив трьох заручників.

Президент України записав відео на вимогу терориста. Виклав його Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

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Фільм "Земляни" 2005 року – дивитися всім,

– заявляє на відео Зеленський.

Крім того, у коментарях під відео від імені президента опубліковані вимоги Кривоша, які він залишив у своїх соцмережах перед захопленням автобуса в Луцьку.

У коментарях до посту президента опубліковані вимоги терориста / Скриншот з фейсбуку Зеленського



Опубліковані вони від імені Зеленського / Скриншот з фейсбуку Зеленського



Президент виконав вимогу Максима Плохого / Скриншот з фейсбуку Зеленського

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що саме після цього відео терорист відпустив трьох заручників.

Зеленський виконав вимогу терориста: дивіться відео

Захоплення заручників у Луцьку: коротко