Зеленський виконав вимогу луцького терориста: відео
Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відео, де закликає подивитися фільм "Земляни". Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що саме після цього ролика Максим Кривош відпустив трьох заручників.
Президент України записав відео на вимогу терориста. Виклав його Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.
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Фільм "Земляни" 2005 року – дивитися всім,
– заявляє на відео Зеленський.
Крім того, у коментарях під відео від імені президента опубліковані вимоги Кривоша, які він залишив у своїх соцмережах перед захопленням автобуса в Луцьку.
У коментарях до посту президента опубліковані вимоги терориста / Скриншот з фейсбуку Зеленського
Опубліковані вони від імені Зеленського / Скриншот з фейсбуку Зеленського
Президент виконав вимогу Максима Плохого / Скриншот з фейсбуку Зеленського
Зеленський виконав вимогу терориста: дивіться відео
Захоплення заручників у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Більше про луцького терориста читайте за посиланням.
- Перемовини з терористом тривають вже кілька годин.