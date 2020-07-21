У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками. Він називає себе "Максим Плохой" і є автором книги "Філософія злочинця". В автобусі перебувають близько 20 осіб, терорист погрожує їм зброєю та вибухівкою.

24 канал зібрав усю інформацію, що наразі відома про подію. Ми постійно доповнюємо цей матеріал.

Важливо Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Що сталося?

У самому центрі Луцька біля Театрального майдану зранку 21 липня стоїть рейсовий автобус із частково вибитими шибками. Автобус захопив терорист і сам повідомив про це у поліцію.

Він погрожує підірвати себе і людей, зазначає, що має гранати і автомат. Точна кількість осіб-пасажирів, які перебувають всередині – невідома. Поліція спершу зазначала, що їх близько 20. СБУ оперує меншою цифрою у 10 осіб.

Де стоїть автобус із заручниками – приблизне місце на карті

Перші фото з місця захопленого автобуса у Луцьку / Фото "Волинських новин" і "Суспільного Волинь"

Очевидці чули постріли і звуки розбитих вікон. Чи постраждав хтось у автоматній черзі – поки невідомо.

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Важливо Захоплення заручників у Луцьку: терорист стріляв по правоохоронцях та викинув гранату

В ексклюзивних коментарях від родичів заручників 24 каналу вдалося з'ясувати, що усі телефони у тих, хто перебуває всередині автобуса, терорист забрав. Він здійснив декілька дзвінків рідним своїх "бранців" із вимогою дослухатися до його вимог. У разі непокори терорист погрожує підірвати автобус.

Маршрут автобуса

Голова правління волинський перевізників Інеса Корнейчук у коментарі Волинь.пост розповіла, що автобус їхав із Ковеля через Луцьк у напрямку сіл Мар'янівка і Краснилівка Горохівського району.

У Луцьку на цей маршрут продали лише два квитки, однак водій ймовірно брав людей і по дорозі без квитків. З Луцька транспорт відправився о 8:20 ранку. Після 9 ранку зв'язок із водієм автобуса зник.

Як саме терористу вдалося його захопити і чому він попрямував у центр Луцька – наразі невідомо.

Куди прямував автобус – дивться маршрут на карті



Що відомо про нападника

Чоловік, який захопив заручників у Луцьку перебував у місцях позбавлення волі. Він називає себе "Максим Плохой", має відповідні сторінки у соцмережах. Звісно, "Плохой" – це його псевдонім.



Максим Плохой за кілька годин до захоплення виклав відео у ютуб-канал / Скриншот

Інформаційне агентство "Волинські Новини", повідомляє, що насправді його ім'я Кривош Максим Степанович. Він має прописку у місті Дубно на Рівненщині.

Журналіст Максим Благовірний розповів 24 каналу, що Плохої мешкав на вулиці Львівській у Луцьку.

Яка ще інформація є про Максима Плохого

Максим Плохой начебто раніше відсидів 6 років у в'язниці. Принаймні, так він написав у своїй автобіографічній книзі.

Він розповідає, що потрапив у колонію у 18 років. Сидів у Дрогобичі Львівської області.

Там неодноразово конфліктував з тюремним керівництвом, за що отримував побої.

У твіттері цей чоловік 21 липня привітав усіх з днем антисистеми і заявив, що "держава – це перший терорист".

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Книга "Філософія злочинця"

Антон Геращенко повідомляє: в інтернеті за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Геращенко наводить уривок із книги.

Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Злочинець – це глибина і не може не бути їм той, у кого вона є. Особа Бога – в дзеркалі…

– наводить цитату Геращенко.

За інформацією з відкритих джерел, книга "Філософія злочинця" вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.



Сторінку у Вконтакте Плохой так і підписав – "автор книги Філософія злочинця"

Які вимоги "Максима Плохого"

Терорист, який захопив заручників у центрі Луцька і погрожує їх підірвати, називає себе Максимом Плохим. Цей чоловік у соцмережах розмістив свої головні вимоги.

Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.

Усі викладають в соцмережі на свої сторінки і ютуб відеозвернення з текстом "Я… прізвище, ім'я, по батькові, терорист у законі".

Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.



Вимоги Максима Плохого до влади / Скриншот його твітта

Зауважимо, що свої повідомлення у твіттері зловмисник пише прямо під час перемовин із правоохоронцями, перебуваючи в автобусі із заручниками. Він навіть телефонував журналісту Юрію Бутусову і висував свої вимоги.

Одна з основних – хоче, щоб інформацію більше висвітлювали журналісти і щоб влада на неї активніше реагувала.

Рекомендації поліції

З огляду на небезпечну ситуацію, усіх місцейих просять не покидати приміщень і не йти у сторону центру Луцька. "Просимо жителів Луцька для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях", – зазначили в СБУ.

Правоохоронці зазначають: терорист моніторить інфопростір та більшість інформації про заходи, які зараз проводять спецпризначенці, є таємною.

У центрі Луцька майже за годину після захоплення автобуса з'явилися щільні ланцюги правоохоронців у повній амуніції. Окрім того, вулицями вже курсує бронетранспорт.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікували як захоплення заручників. Про це 24 каналу повідомили у відділі комунікації Волинської області.



Бронетранспорт у центрі Луцька / Фото з телеграм-каналу ХС-Харьков

Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі 24 каналу зазначила, що інформацію не можуть розповсюджувати з погляду безпеки.

Ця людина стежить за новинами, тому слід бути дуже обережними з висловлюваннями. Наразі немає точної інформації щодо кількості заручників, адже це простий рейсовий автобус, у якому одразу і купують білети у водія. Людей, попередньо, – від 10 до 20,

– зазначила Гітлянська.

Реакція влади

На місце події терміново вилетів міністр МВС Арсен Аваков. Правоохоронці зазначають: наразі робиться усе, щоб встановити із терористом контакт та уникнути жертв.

Президент Зеленський на своїй фейсбук-сторінці написав, що тримає подію під особистим контролем. Робиться усе, аби уникнути жертв і вийти на переговори із нападником.