У мережі з'явилося відео того, як терорист Максим Плохой на зупинці, ніби звичайний пасажир, заходить у автобус. При собі майбутній захоплювач заручників мав великий похідний рюкзак і сумку.

Відповідне відео із камери спостереження оприлюднили у телеграм-каналі "Лучани".

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Зовні нічого не вказує, що чоловік має терористичні наміри та хоче взяти салон із пасажирами в заручники. У великій сумці та рюкзаці, вочевидь, він мав зброю.

Як терорист потрапив у автобус – дивіться відео з камери спостереження

Чоловік одягнутий у довгу темну сорочку, джинси та чорну кепку. Він останнім заходить у салон автобуса та зачиняє після себе двері.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко