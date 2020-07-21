З'явилося відео, як терорист Максим Плохой потрапив в автобус у Луцьку
У мережі з'явилося відео того, як терорист Максим Плохой на зупинці, ніби звичайний пасажир, заходить у автобус. При собі майбутній захоплювач заручників мав великий похідний рюкзак і сумку.
Відповідне відео із камери спостереження оприлюднили у телеграм-каналі "Лучани".
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Зовні нічого не вказує, що чоловік має терористичні наміри та хоче взяти салон із пасажирами в заручники. У великій сумці та рюкзаці, вочевидь, він мав зброю.
Як терорист потрапив у автобус – дивіться відео з камери спостереження
Чоловік одягнутий у довгу темну сорочку, джинси та чорну кепку. Він останнім заходить у салон автобуса та зачиняє після себе двері.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Автобус прямував маршрутом "Берестечко – Краснилівка".
- Чоловік спрямував його у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- Точних даних про кількість захоплених людей наразі немає.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- За інформацією правоохоронців, терорист перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений і загалом був засуджений на 10 років в'язниці.
- Максим Плохой – автор книги "Філософія злочинця". У ній він висловлює свої міркування щодо державного устрою і місць обмеження воля. Однією з тез книги є те, що "злочинця неможливо виправити".
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".