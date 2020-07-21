В сети появилось видео того, как террорист Максим Плохой на остановке, как обычный пассажир, заходит в автобус. При себе будущий террорист имел большой походный рюкзак и сумку.

Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовали в телеграмм-канале "Лучане".

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Внешне ничего не указывает, что человек имеет террористические намерения и хочет взять салон с пассажирами в заложники. В большой сумке и рюкзаке, очевидно, он нес оружие.

Как террорист попал в автобус – смотрите видео с камеры наблюдения

Мужчина одет в длинную темную рубашку, джинсы и черную кепку. Он последним заходит в салон автобуса и закрывает после себя дверь.

Захват автобуса в Луцке: коротко