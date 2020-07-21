Появилось видео, как террорист Максим Плохой попал в автобус в Луцке
В сети появилось видео того, как террорист Максим Плохой на остановке, как обычный пассажир, заходит в автобус. При себе будущий террорист имел большой походный рюкзак и сумку.
Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовали в телеграмм-канале "Лучане".
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Внешне ничего не указывает, что человек имеет террористические намерения и хочет взять салон с пассажирами в заложники. В большой сумке и рюкзаке, очевидно, он нес оружие.
Как террорист попал в автобус – смотрите видео с камеры наблюдения
Мужчина одет в длинную темную рубашку, джинсы и черную кепку. Он последним заходит в салон автобуса и закрывает после себя дверь.
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Автобус следовал по маршруту "Берестечко-Красниловка".
Мужчина направил его в центр Луцка на Театральную площадь, где он стоит уже более шести часов.
- Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- Точных данных о количестве захваченных людей пока нет.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но его настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- По информации правоохранителей, террорист находился на психиатрическом учете, а также дважды был осужден и в целом провел 10 лет в тюрьме.
- Максим Плохой – автор книги "Философия преступника". В ней он высказывает свои соображения по государственному устройству и местам ограничения воли. Одним из тезисов книги является то, что "преступника невозможно исправить".
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".