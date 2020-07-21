В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками и угрожает его взорвать. На место уже привлекли спецназовцев, по центру города пустили бронетехнику. На место происшествия уже прилетел Арсен Аваков.

Прямую трансляцию с места захвата заложников в Луцке транслирует 24 канал.

Подробно Захват заложников в Луцке: все, что известно сейчас, последние новости

Что сейчас происходит на месте происшествия в Луцке

Центр Луцка уже окружила полиция, движение транспорта там остановлено. Место инцидента уже посетил министр МВД Арсен Аваков и заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сейчас они готовятся дать официальные комментарии журналистам.

Периодически, с интервалом в 10-15 минут, из автобуса раздаются выстрелы. Криков людей после них ни разу не было слышно.

Трансляция 24 канала с места события – смотрите вживую

По словам журналиста сейчас весь центр Луцка перекрыто – с двух сторон стоят грузовики. В то же время по всему периметру стоят спецназовцы, также прибыл БТР.

Людей в район захвата не пускают, есть заградительные ленты. Окна в автобусе – зашторены, а с другой стороны разбиты, однако террориста не видно.

Над центром Луцка кружат вертолеты и самолеты, обстановку разведывают и с помощью беспилотников.

Захват автобуса в Луцке: главное

Злоумышленник 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

рейсового автобуса. Он пригрозил его взорвать.

Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.

Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.

а также дважды был заключен. В соцсетях он выдвинул свои требования, которые являются довольно странными: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Максим Плохой – автор книги "Философия преступника", вышедшая в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

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