Захват заложников в Луцке: что происходит на месте – видео онлайн
В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками и угрожает его взорвать. На место уже привлекли спецназовцев, по центру города пустили бронетехнику. На место происшествия уже прилетел Арсен Аваков.
Прямую трансляцию с места захвата заложников в Луцке транслирует 24 канал.
Подробно Захват заложников в Луцке: все, что известно сейчас, последние новости
Что сейчас происходит на месте происшествия в Луцке
Центр Луцка уже окружила полиция, движение транспорта там остановлено. Место инцидента уже посетил министр МВД Арсен Аваков и заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сейчас они готовятся дать официальные комментарии журналистам.
Периодически, с интервалом в 10-15 минут, из автобуса раздаются выстрелы. Криков людей после них ни разу не было слышно.
Трансляция 24 канала с места события – смотрите вживую
По словам журналиста сейчас весь центр Луцка перекрыто – с двух сторон стоят грузовики. В то же время по всему периметру стоят спецназовцы, также прибыл БТР.
Людей в район захвата не пускают, есть заградительные ленты. Окна в автобусе – зашторены, а с другой стороны разбиты, однако террориста не видно.
Над центром Луцка кружат вертолеты и самолеты, обстановку разведывают и с помощью беспилотников.
Захват автобуса в Луцке: главное
- Злоумышленник 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать.
- Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.
- В соцсетях он выдвинул свои требования, которые являются довольно странными: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Максим Плохой – автор книги "Философия преступника", вышедшая в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
Новость дополняется...