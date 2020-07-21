В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками. Он называет себя "Максим Плохой" и является автором книги "Философия преступника". В автобусе находятся около 20 человек, террорист угрожает им оружием и взрывчаткой.

24 канал собрал всю информацию, которая пока известна о происшествии. Мы постоянно дополняем этот материал.

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Что произошло?

В самом центре Луцка у Театральной площади утром 21 июля стоит рейсовый автобус с частично выбитыми стеклами. Автобус захватил террорист и сам сообщил об этом в полицию.

Он угрожает взорвать себя и людей, отмечает, что имеет гранаты и автомат. Точное количество лиц-пассажиров, находящихся внутри – неизвестно. Полиция сначала отмечала, что их около 20. СБУ оперирует меньшей цифрой в 10 человек.

Где стоит автобус с заложниками – приблизительное место на карте

Первые фото с места захваченного автобуса в Луцке / Фото "Волынских новостей" и "Общественного Волынь"​

Очевидцы слышали выстрелы и звуки разбитых окон. Пострадал ли кто-то в автоматной очереди – пока неизвестно.

В Луцке мужчина захватил автобус – видео автоматной очереди выстрелов (18+)

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В эксклюзивных комментариях от родственников заложников 24 каналу удалось выяснить, что все телефоны у тех, кто находится внутри автобуса, террорист забрал. Он совершил несколько звонков родным своих "пленников" с требованием прислушиваться к его требованиям. В случае неповиновения террорист угрожает взорвать автобус.

Маршрут автобуса

Председатель правления волынских перевозчиков Инесса Корнейчук в комментарии Волинь.пост рассказала, что автобус ехал из Ковеля через Луцк в направлении сел Марьяновка и Красниловка Гороховского района.

В Луцке на этот маршрут продали только два билета, однако водитель вероятно брал людей и по дороге без билетов. Из Луцка транспорт отправился в 8:20 утра. После 9 утра связь с водителем автобуса исчезла.

Как террористу удалось его захватить и почему он направился в центр Луцка – пока неизвестно.

Куда следовал автобус – смотрите маршрут на карте

Что известно о нападающем

Мужчина, захвативший заложников в Луцке, находился в местах лишения свободы. Он называет себя "Максим Плохой", имеет соответствующие страницы в соцсетях. Конечно, "Плохой" – это его псевдоним.

Максим Плохой за несколько часов до захвата выложил видео на ютуб-канал / Скриншот

Информационное агентство "Волынские Новости" сообщает, что на самом деле его имя Кривош Максим Степанович. Он прописан в городе Дубно Ровненской области.

Журналист Максим Благоверный рассказал 24 каналу, что Плохой жил на улице Львовской в ​​Луцке.

Какая еще информация есть о Максиме Плохом

Максим Плохой якобы раньше отсидел 6 лет в тюрьме. По крайней мере, так он написал в своей автобиографической книге.

Он говорит, что попал в колонию в 18 лет. Сидел в Дрогобыче Львовской области.

Там неоднократно конфликтовал с тюремным руководством, за что получал побои.

В твиттере этот человек 21 июля поздравил всех с днем ​​антисистемы и заявил, что "государство – это первый террорист".

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Книга "Философия преступника"

Антон Геращенко сообщает: в интернете за авторством "Максим Плохой" есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Геращенко приводит отрывок из книги.

Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Личность Бога – в зеркале...

– приводит цитату Геращенко.

По информации из открытых источников, книга "Философия преступника" вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Страницу Вконтакте Плохой так и подписал – "автор книги Философия преступника"

Требования "Максима Плохого"

Террорист, который захватил заложников в центре Луцка и угрожает их взорвать, называет себя Максимом Плохим. Этот человек в соцсетях разместил свои главные требования.

Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе. В его списке людей, которые должны это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук, Коломойский и другие.

Все выкладывают в соцсети на свои страницы и ютуб видеообращение с текстом "Я ... фамилия, имя, отчество, террорист в законе".

Зеленский, по требованию террориста, должен опубликовать видеообращение с текстом "фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем".

Требования Максима Плохого к власти / Скриншот его твитта

Заметим, что свои сообщения в твиттере злоумышленник пишет прямо во время переговоров с правоохранителями, находясь в автобусе с заложниками. Он даже звонил журналисту Юрию Бутусову и выдвигал свои требования.

Одно из основных – хочет, чтобы информацию больше освещали журналисты и чтобы власть на нее активно реагировала.

Рекомендации полиции

Учитывая опасную ситуацию, всех местных просят не покидать помещения и не идти в сторону центра Луцка. "Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", – отметили в СБУ.

Правоохранители отмечают: террорист мониторит инфопространство, но большинство информации о мерах, которые сейчас проводят спецназовцы, является секретной.

В центре Луцка почти через час после захвата автобуса появились плотные цепи правоохранителей в полной амуниции. Кроме того, по улицам уже курсирует бронетранспорт.

Полиция начала уголовное производство. Действия злоумышленника квалифицировали как захват заложников. Об этом 24 каналу сообщили в отделе коммуникации Волынской области.

Бронетранспорт в центре Луцка / Фото из телеграм-канала ХС-Харьков

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии 24 каналу отметила, что информацию не могут распространять с точки зрения безопасности.

Этот человек следит за новостями, поэтому следует быть очень осторожными с высказываниями. Пока нет точной информации о количестве заложников, ведь это простой рейсовый автобус, в котором сразу и покупают билеты у водителя. Людей, предварительно – от 10 до 20,

– отметила Гитлянская.

Реакция власти

На место происшествия срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков. Правоохранители отмечают: сейчас делается все, чтобы установить с террористом контакт и избежать жертв.

Президент Зеленский на своей фейсбук-странице написал, что держит событие под личным контролем. Делается все, чтобы избежать жертв и выйти на переговоры с нападающим.