Луцкий террорист вышел на связь по телефону: запись разговора, – видео
Мужчина, захвативший автобус с людьми в Луцке, связывается с родственниками заложников. Злоумышленник просит распространить в СМИ его требования.
Сыну позвонила одна из заложниц
Александру Думанскому позвонила его мать Руслана. Сейчас она находится в автобусе на Театральной площади. Об этом Александр сообщил журналистам 24 канала.
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Женщина попросила Александра срочно связаться с "Цензор.NET", чтобы медиа обнародовали требования мужчины, который держит заложников.
Чтобы как можно больше поприезжало сюда журналистов, именно сюда. Полиция может поубивать всех, а чтобы журналисты все это освещали, чтобы не началось наступление,
– сказала заложница.
Террорист требует распространения своих требований
Впоследствии телефон взял сам террорист. Человек, который называет себя в сети Максимом Плохим, сначала извинился и сказал, что так сложилась ситуация. Свое требование террорист повторил: найти как можно больше журналистов, которые бы транслировали его требования.
Смотри, сейчас я на вайбер твоей мамы скину свои требования, ты ищешь как можно больше журналистов и отправляешь им по почте, мейле, по телефону. Требования твоя мама передаст тебе. Объяснишь, какая ситуация, что в Луцке захватили автобус, полный людей. Заминировано все в автобусе, куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке заложена отдельно,
– заявил нападающий.
Главное, подчеркнул мужчина, выполнить его требования, ведь они, по мнению террориста, – очень простые.
Смотрите видео с записью разговора:
Что известно о требованиях террориста
- Информационное агентство "Волынские Новости" сообщает, что настоящее имя мужчины – Кривош Максим Степанович. У него прописка в городе Дубно на Ровненщине.
- По информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.
- Нападающий требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе. В его списке людей, что должны это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский и другие.
- Зеленский, по требованию террориста, должен опубликовать видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем".
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Кратко о захвате автобуса с террористами в Луцке
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать.
- Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.