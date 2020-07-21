Мужчина, захвативший автобус с людьми в Луцке, связывается с родственниками заложников. Злоумышленник просит распространить в СМИ его требования.

Сыну позвонила одна из заложниц

Александру Думанскому позвонила его мать Руслана. Сейчас она находится в автобусе на Театральной площади. Об этом Александр сообщил журналистам 24 канала.

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Женщина попросила Александра срочно связаться с "Цензор.NET", чтобы медиа обнародовали требования мужчины, который держит заложников.

Чтобы как можно больше поприезжало сюда журналистов, именно сюда. Полиция может поубивать всех, а чтобы журналисты все это освещали, чтобы не началось наступление,

– сказала заложница.

Террорист требует распространения своих требований

Впоследствии телефон взял сам террорист. Человек, который называет себя в сети Максимом Плохим, сначала извинился и сказал, что так сложилась ситуация. Свое требование террорист повторил: найти как можно больше журналистов, которые бы транслировали его требования.

Смотри, сейчас я на вайбер твоей мамы скину свои требования, ты ищешь как можно больше журналистов и отправляешь им по почте, мейле, по телефону. Требования твоя мама передаст тебе. Объяснишь, какая ситуация, что в Луцке захватили автобус, полный людей. Заминировано все в автобусе, куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке заложена отдельно,

– заявил нападающий.

Главное, подчеркнул мужчина, выполнить его требования, ведь они, по мнению террориста, – очень простые.

Смотрите видео с записью разговора:

Что известно о требованиях террориста

Информационное агентство "Волынские Новости" сообщает, что настоящее имя мужчины – Кривош Максим Степанович. У него прописка в городе Дубно на Ровненщине.

По информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.

Нападающий требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе. В его списке людей, что должны это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский и другие.

Зеленский, по требованию террориста, должен опубликовать видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем".

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Кратко о захвате автобуса с террористами в Луцке