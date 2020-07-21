Луцький терорист вийшов на зв'язок телефоном: запис розмови, – відео
Чоловік, який захопив автобус з людьми у Луцьку, зв'язується з родичами заручників. Зловмисник просить поширити у ЗМІ його вимоги.
Синові зателефонувала одна із заручниць
Олександру Думанському зателефонувала його матір Руслана. Зараз вона перебуває у автобусі на Театральному майдані. Про це Олександр повідомив журналістам 24 каналу.
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Жінка попросила Олександра терміново зв'язатись з "Цензор.NET", аби медіа оприлюднили вимоги чоловіка, що тримає заручників.
Щоб якомога більше поприїжджало сюди журналістів, саме сюди. Поліція може повбивати всіх, а щоб журналісти все це висвітлювали, щоб не почався наступ,
– сказала заручниця.
Терорист вимагає поширення своїх вимог
Згодом телефон взяв сам терорист. Чоловік, який називає себе у мережі Максимом Плохим, спочатку вибачився і зазначив, що так склалась ситуація. Свою вимогу терорист повторив: знайти якомога більше журналістів, які б транслювали його вимоги.
Дивись, зараз я на вайбер твоєї мами скину свої вимоги, ти шукаєш якомога більше журналістів і надсилаєш їм це поштою, мейлами, телефоном. Вимоги твоя мама передасть тобі. Поясниш, яка ситуація, що в Луцьку захопили автобус, повний людей. Заміновано все в автобусі, купа вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку закладена окремо,
– заявив нападник.
Головне, наголосив чоловік, виконати його вимоги, адже вони, на думку терориста, – дуже прості.
Дивіться відео із записом розмови:
Що відомо про вимоги терориста
- Інформаційне агентство "Волинські Новини", повідомляє, що справжнє ім'я чоловіка – Кривош Максим Степанович. Він має прописку у місті Дубно на Рівненщині.
- За інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.
- Нападник вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.
- Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім".
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Коротко про захоплення автобуса з терористами у Луцьку
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.