Чоловік, який захопив автобус з людьми у Луцьку, зв'язується з родичами заручників. Зловмисник просить поширити у ЗМІ його вимоги.

Синові зателефонувала одна із заручниць

Олександру Думанському зателефонувала його матір Руслана. Зараз вона перебуває у автобусі на Театральному майдані. Про це Олександр повідомив журналістам 24 каналу.

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Жінка попросила Олександра терміново зв'язатись з "Цензор.NET", аби медіа оприлюднили вимоги чоловіка, що тримає заручників.

Щоб якомога більше поприїжджало сюди журналістів, саме сюди. Поліція може повбивати всіх, а щоб журналісти все це висвітлювали, щоб не почався наступ,

– сказала заручниця.

Терорист вимагає поширення своїх вимог

Згодом телефон взяв сам терорист. Чоловік, який називає себе у мережі Максимом Плохим, спочатку вибачився і зазначив, що так склалась ситуація. Свою вимогу терорист повторив: знайти якомога більше журналістів, які б транслювали його вимоги.

Дивись, зараз я на вайбер твоєї мами скину свої вимоги, ти шукаєш якомога більше журналістів і надсилаєш їм це поштою, мейлами, телефоном. Вимоги твоя мама передасть тобі. Поясниш, яка ситуація, що в Луцьку захопили автобус, повний людей. Заміновано все в автобусі, купа вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку закладена окремо,

– заявив нападник.

Головне, наголосив чоловік, виконати його вимоги, адже вони, на думку терориста, – дуже прості.

Дивіться відео із записом розмови:

Що відомо про вимоги терориста

Інформаційне агентство "Волинські Новини", повідомляє, що справжнє ім'я чоловіка – Кривош Максим Степанович. Він має прописку у місті Дубно на Рівненщині.

За інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.

Нападник вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.

Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім".

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