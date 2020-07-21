Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Терорист, який захопив заручників у центрі Луцька і погрожує їх підірвати, називає себе Максимом Плохим. Він сам зателефонував до поліції та повідомив про захоплення рейсового автобуса. Окрім того, цей чоловік у соцмережах розмістив свої головні вимоги. Він висуває їх представникам української влади, відомим державним діячам, релігійним лідерам, олігархам тощо.
У твіттері вже знайшли сторінку чоловіка, що погрожує підірвати автобус з людьми в центрі Луцька. У соцмережі він підписаний як Максим Плохой, так само терорист представився правоохоронцям, коли телефонував до них, пише 24 канал.
Головне Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю – фото
Так, у твіттері цей чоловік привітав усіх з днем антисистеми і заявив, що "держава – це перший терорист".
Які вимоги висуває терорист:
- Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
Правда з вуст 24-х врятує життя сотень,
– написав він.
- Також він заявив, що ще одна вибухівка прихована в іншому людному місці Луцька.
Вимоги терориста / Скриншоти із соцмереж
Зауважимо, що свої повідомлення у твіттері зловмисник пише прямо під час перемовин із правоохоронцями, перебуваючи в автобусі із заручниками.
Свої акаунти у ютюбі та твіттері Максим Плохой зареєстрував у липні 2020 року. Перший допис у твіттері був оприлюднений 12 липня.
Що про терориста кажуть у поліції
Заступник глави МВС Антон Геращенко й повідомив, що саме зловмисник зателефонував правоохоронцям і розповів про захоплення автобуса та заручників у ньому.
Особа, яка захопила заручників, зателефонувала в 9:25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой,
– зауважив Геращенко.
Він також додав, що у мережі за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця". Вона нібито описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
У соцмережах Плохого теж є багато згадок про книгу "Філософія злочинця" / Фото з соцмереж
Перша сторінка книги, яку начебто написав сам терорист / Фото з соцмереж
Сторінка Плохого в забороненій в Україні соцмережі Вконтакте / Скриншот
Скриншот зі сторінки Плохого Вконтакте
Уривок із книги Максима Плохого "Філософія злочинця":
Мене можна вбити, але це не виправити. Я – це завжди Я, бо – Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу – не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є.
Що ще відомо про Максима Плохого, який захопив заручників у Луцьку
- Максим Плохой начебто раніше відсидів 6 років у в'язниці. Принаймні, так він написав у своїй автобіографічній книзі.
- Він розповідає, що потрапив у колонію у 18 років. Сидів у Дрогобичі Львівської області.
- Там неодноразово конфліктував з тюремним керівництвом, за що отримував побої.
Відео з ймовірним терористом, що захопив заручників у Луцьку: