Терорист, який захопив заручників у центрі Луцька і погрожує їх підірвати, називає себе Максимом Плохим. Він сам зателефонував до поліції та повідомив про захоплення рейсового автобуса. Окрім того, цей чоловік у соцмережах розмістив свої головні вимоги. Він висуває їх представникам української влади, відомим державним діячам, релігійним лідерам, олігархам тощо.

У твіттері вже знайшли сторінку чоловіка, що погрожує підірвати автобус з людьми в центрі Луцька. У соцмережі він підписаний як Максим Плохой, так само терорист представився правоохоронцям, коли телефонував до них, пише 24 канал.

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Так, у твіттері цей чоловік привітав усіх з днем антисистеми і заявив, що "держава – це перший терорист".

Які вимоги висуває терорист:

Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

Правда з вуст 24-х врятує життя сотень,

– написав він.

Також він заявив, що ще одна вибухівка прихована в іншому людному місці Луцька.







Вимоги терориста / Скриншоти із соцмереж

Зауважимо, що свої повідомлення у твіттері зловмисник пише прямо під час перемовин із правоохоронцями, перебуваючи в автобусі із заручниками.

г.Луц в заложниках автобус люде...выше мои требования — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Ау ,журналисты... — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Свої акаунти у ютюбі та твіттері Максим Плохой зареєстрував у липні 2020 року. Перший допис у твіттері був оприлюднений 12 липня.

Що про терориста кажуть у поліції

Заступник глави МВС Антон Геращенко й повідомив, що саме зловмисник зателефонував правоохоронцям і розповів про захоплення автобуса та заручників у ньому.

Особа, яка захопила заручників, зателефонувала в 9:25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой,

– зауважив Геращенко.

Він також додав, що у мережі за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця". Вона нібито описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.



У соцмережах Плохого теж є багато згадок про книгу "Філософія злочинця" / Фото з соцмереж



Перша сторінка книги, яку начебто написав сам терорист / Фото з соцмереж



Сторінка Плохого в забороненій в Україні соцмережі Вконтакте / Скриншот



Скриншот зі сторінки Плохого Вконтакте

Уривок із книги Максима Плохого "Філософія злочинця":

Мене можна вбити, але це не виправити. Я – це завжди Я, бо – Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу – не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є.

Що ще відомо про Максима Плохого, який захопив заручників у Луцьку

Максим Плохой начебто раніше відсидів 6 років у в'язниці. Принаймні, так він написав у своїй автобіографічній книзі.

Він розповідає, що потрапив у колонію у 18 років. Сидів у Дрогобичі Львівської області.

Там неодноразово конфліктував з тюремним керівництвом, за що отримував побої.

Відео з ймовірним терористом, що захопив заручників у Луцьку: