Террорист, который захватил заложников в центре Луцка и грозится их взорвать, называет себя Максимом Плохим. Он сам позвонил в полицию и сообщил о захвате рейсового автобуса. Кроме того, этот человек в соцсетях разместил свои главные требования. Он выдвигает их представителям украинской власти, известным государственным деятелям, религиозным лидерам, олигархам и тому подобное.

В твиттере уже нашли страницу мужчины, угрожает взорвать автобус с людьми в центре Луцка. В соцсети он подписан как Максим Плохой, так же террорист представился правоохранителям, когда звонил к ним, пишет 24 канал.

Главное Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие – фото

Так, в твиттере этот мужчина поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство – это первый террорист".

Какие требования выдвигает террорист:

Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Правда из уст 24-х спасет жизни сотен,

– написал он.

Также он заявил, что еще одна взрывчатка спрятана в другом людном месте Луцка.







Требования террориста / Скриншоты из соцсетей

Заметим, что свои сообщения в твиттере злоумышленник пишет прямо во время переговоров с правоохранителями, находясь в автобусе с заложниками.

г.Луц в заложниках автобус люде...выше мои требования — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Ау ,журналисты... — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Свои аккаунты в ютюбе и твиттере Максим Плохой зарегистрировал в июле 2020 года. Первое сообщение в Твиттере было обнародовано 12 июля.

Что о террористе говорят в полиции

Заместитель главы МВД Антон Геращенко и сообщил, что именно злоумышленник позвонил правоохранителям и рассказал о захвате автобуса и заложников в нем.

Человек, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию и представился именем Максим Плохой,

– сказал Геращенко.

Он также добавил, что в сети авторства Максима Плохого есть книга "Философия Преступника". Она якобы описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.



В соцсетях Плохого тоже есть много упоминаний о книге "Философия преступника" / Фото из соцсетей

Первая страница книги, которую якобы написал сам террорист / Фото из соцсетей



Страница Плохого в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте​/ Скриншот

Скриншот со страницы Плохого Вконтакте

Отрывок из книги Максима Плохого "Философия преступника":

Меня можно убить, но это не исправить. Я – это всегда; ибо – Я могу. Я могу, потому что есть только одно, чего я не могу – не являться Преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть.

Что еще известно о Максиме Плохом, который захватил заложников в Луцке

Максим Плохой якобы раньше отсидел 6 лет в тюрьме. По крайней мере, так он написал в своей автобиографической книге.

Он говорит, что попал в колонию в 18 лет. Сидел в Дрогобыче Львовской области.

Там неоднократно конфликтовал с тюремным руководством, за что получал побои.

Видео с вероятным террористом, который захватил заложников в Луцке: