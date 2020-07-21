У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками і погрожує його підірвати. На місце вже зігнали спецпризначенців, центром міста пустили бронетехніку. На місце події вже прилетів Арсен Аваков.

Пряму трансляцію з місця захоплення заручників у Луцьку транслює 24 канал.

Детально Захоплення заручників у Луцьку: все, що відомо наразі, останні новини

Що зараз відбувається на місці події у Луцьку

Центр Луцька з самого ранку оточила поліція, рух транспорту там зупинений. Місце інциденту вже відвідав міністр МВС Арсен Аваков і заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Наразі вони готуються дати офіційні коментарі журналістам.

Періодично, з інтервалом у 10-15 хвилин, із автобуса лунають постріли. Криків людей після них жодного разу не було чути.

Трансляція 24 каналу з місця події – дивіться наживо

За словами журналіста зараз весь центр Луцька перекрито – з двох боків стоять вантажівки. Водночас по всьому периметру стоять спецпризначенці, також прибув БТР.

Людей у район захоплення не пускають, є загороджувальні стрічки. Вікна в автобусі – зашторені, а з іншого боку є розбитими, проте терориста не видно.

Над центром Луцька кружляють гелікоптери і літаки, обстановку розвідують і за допомогою дронів.

Захоплення автобуса у Луцьку: головне

Зловмисник 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

рейсового автобуса. Він пригрозив його підірвати.

Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя .

. За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 люде й.

й. Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.

а також двічі був ув'язнений. У соцмережах він висунув свої вимоги, які є досить дивними: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Максим Плохой – автор книги " Філософія злочинця", що вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

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