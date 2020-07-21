Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці – відео онлайн
У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками і погрожує його підірвати. На місце вже зігнали спецпризначенців, центром міста пустили бронетехніку. На місце події вже прилетів Арсен Аваков.
Пряму трансляцію з місця захоплення заручників у Луцьку транслює 24 канал.
Детально Захоплення заручників у Луцьку: все, що відомо наразі, останні новини
Що зараз відбувається на місці події у Луцьку
Центр Луцька з самого ранку оточила поліція, рух транспорту там зупинений. Місце інциденту вже відвідав міністр МВС Арсен Аваков і заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Наразі вони готуються дати офіційні коментарі журналістам.
Періодично, з інтервалом у 10-15 хвилин, із автобуса лунають постріли. Криків людей після них жодного разу не було чути.
Трансляція 24 каналу з місця події – дивіться наживо
За словами журналіста зараз весь центр Луцька перекрито – з двох боків стоять вантажівки. Водночас по всьому периметру стоять спецпризначенці, також прибув БТР.
Людей у район захоплення не пускають, є загороджувальні стрічки. Вікна в автобусі – зашторені, а з іншого боку є розбитими, проте терориста не видно.
Над центром Луцька кружляють гелікоптери і літаки, обстановку розвідують і за допомогою дронів.
Захоплення автобуса у Луцьку: головне
- Зловмисник 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.
- У соцмережах він висунув свої вимоги, які є досить дивними: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Максим Плохой – автор книги "Філософія злочинця", що вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
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