В Луцке мужчина, захвативший рейсовый автобус, произвел два выстрела в сторону правоохранителей. Также террорист выбросил из окна автобуса гранату, однако, к счастью, она не сдетонировала.

Злоумышленник говорит об еще одном взрывном устройстве

Все шторы в автобусе закрыты, однако одно из окон разбито. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в телеграме.

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По словам злоумышленника, он спрятал еще одно взрывное устройство в другом месте. Его вроде можно привести в действие дистанционно.

Информации о пострадавших пока нет

Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник", СБУ проводит спецоперацию "Бумеранг". Театральную площадь окружили спецназовцы. Сведений о пострадавших пока нет.

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