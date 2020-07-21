Захват заложников в Луцке: террорист стрелял по правоохранителям и выбросил гранату
В Луцке мужчина, захвативший рейсовый автобус, произвел два выстрела в сторону правоохранителей. Также террорист выбросил из окна автобуса гранату, однако, к счастью, она не сдетонировала.
Злоумышленник говорит об еще одном взрывном устройстве
Все шторы в автобусе закрыты, однако одно из окон разбито. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в телеграме.
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По словам злоумышленника, он спрятал еще одно взрывное устройство в другом месте. Его вроде можно привести в действие дистанционно.
Информации о пострадавших пока нет
Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник", СБУ проводит спецоперацию "Бумеранг". Театральную площадь окружили спецназовцы. Сведений о пострадавших пока нет.
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Что известно о захвате автобуса в Луцке
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать.
- Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- По словам полиции, мужчина таким образом протестует против системы.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.
- Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.