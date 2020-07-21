В Луцке в центральной части города вблизи Центральной площади неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. В полиции говорят, что он может иметь с собой взрывчатку и оружие.

Захват заложников в центре Луцка: детали

Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие. Видео с комментарием руководителя Нацполиции Волыни опубликовали в фейсбуке.

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Смотрите видео с места захвата заложников в Луцке

Ситуация – под контролем. Центр перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел,

– отметил руководитель Нацполиции на Волыни.

Пока правоохранители не знают, сколько заручникив захватил злоумышленник. Также неизвестно, кто пострадал, только есть повреждения в автобусе.

Захват заложников в Луцке: смотрите видео с комментарием начальника Нацполиции Волыни Крошко

Из-за инцидента в Волынской области ввели оперативный план "Заложник". Территорию в районе инцидента перекрыли. На месте работают все службы полиции Луцка, добавили в пресс-службе областной Нацполиции.

В центре Луцка неизвестный захватил заложников в автобусе (Фото: информационное агентство "Конкурент", "Волынские новости")

По словам очевидцев, около 10:10 в центре Луцка раздалась автоматная очередь. Поэтому в полиции обратились к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в район инцидента.

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Что известно о вероятном злоумышленнике

По словам Крошко, мужчина таким образом протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в твиттере. Правда, никаких конкретных требований не обнародовал – только общие фразы недовольства какой-то системой, но какой – не указал.

Сейчас полицейские мониторят его страницу и устанавливают, принадлежит ли она ему конкретно – возможно, он назвал не своим имя. Также пытались к нему позвонить, чтобы учточниты требования. Он несколько раз брал трубку, но последние четыре не взял. Крошко добавил, что полиция будет вести с ним переговоры.

Между тем, в сети опубликовали видео якобы с луцким террористом. На кадрах он выступает против системы. Однако подтвердить, действительно ли это он, – пока невозможно.

Видео с возможным луцким террористом