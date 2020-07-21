Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие – фото
В Луцке в центральной части города вблизи Центральной площади неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. В полиции говорят, что он может иметь с собой взрывчатку и оружие.
Захват заложников в центре Луцка: детали
Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие. Видео с комментарием руководителя Нацполиции Волыни опубликовали в фейсбуке.
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Смотрите видео с места захвата заложников в Луцке
Ситуация – под контролем. Центр перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел,
– отметил руководитель Нацполиции на Волыни.
Пока правоохранители не знают, сколько заручникив захватил злоумышленник. Также неизвестно, кто пострадал, только есть повреждения в автобусе.
Захват заложников в Луцке: смотрите видео с комментарием начальника Нацполиции Волыни Крошко
Из-за инцидента в Волынской области ввели оперативный план "Заложник". Территорию в районе инцидента перекрыли. На месте работают все службы полиции Луцка, добавили в пресс-службе областной Нацполиции.
В центре Луцка неизвестный захватил заложников в автобусе (Фото: информационное агентство "Конкурент", "Волынские новости")
По словам очевидцев, около 10:10 в центре Луцка раздалась автоматная очередь. Поэтому в полиции обратились к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в район инцидента.
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Что известно о вероятном злоумышленнике
По словам Крошко, мужчина таким образом протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в твиттере. Правда, никаких конкретных требований не обнародовал – только общие фразы недовольства какой-то системой, но какой – не указал.
Сейчас полицейские мониторят его страницу и устанавливают, принадлежит ли она ему конкретно – возможно, он назвал не своим имя. Также пытались к нему позвонить, чтобы учточниты требования. Он несколько раз брал трубку, но последние четыре не взял. Крошко добавил, что полиция будет вести с ним переговоры.
Между тем, в сети опубликовали видео якобы с луцким террористом. На кадрах он выступает против системы. Однако подтвердить, действительно ли это он, – пока невозможно.
Видео с возможным луцким террористом