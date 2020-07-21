Вооруженный мужчина, который держит людей в луцком автобусе, говорит, что в городе еще где-то есть захваченные заложники. Об этом информируют местные СМИ. Также якобы есть информация о заминированных объектах.

Взрывотехники проверяют территорию Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг Театральной площади. Об этом сообщает Инсайдер UA в телеграм-канале. Детали Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие Что известно о захвате автобуса в Луцке Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать.

Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

По словам полиции, мужчина таким образом протестует против системы. Что конкретно требует – пока неизвестно.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.