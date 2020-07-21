Чоловік, що тримає заручників у Луцьку, каже про ще один захоплений автобус, – місцеві ЗМІ
Озброєний чоловік, який тримає людей у луцькому автобусі, каже, що у місті ще десь є захоплені заручники. Про це інформують місцеві ЗМІ. Також начебто є інформація про заміновані об'єкти.
Вибухотехніки перевіряють територію
Наразі вибухотехніки перевіряють територію навколо Театрального майдану. Про це повідомляє Инсайдер UA у телеграм-каналі.
Деталі Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю
Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- За словами поліції, чоловік таким чином протестує проти системи. Що конкретно вимагає – наразі невідомо.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.