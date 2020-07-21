У Луцьку в центральній частині міста поблизу Центрального майдану невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. У поліції кажуть, що він може мати з собою вибухівку та зброю.

Захоплення заручників у центрі Луцька: що відомо

Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Крім того, він пригрозив його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя. Відео з коментарем керівника Нацполіції Волині опублікували у фейсбуці.

За словами Крошка, чоловік таким чином протестує проти системи. Свої вимоги він начебто опублікував у твітері. Щоправда, жодних конкретних вимог не оприлюднив – лише загальні фрази невдоволення якоюсь системою, але якою – не вказав.

Зараз поліцейські моніторять його сторінку. Також намагалися до нього зателефонувати, аби учточнити вимоги. Він кілька разів брав слухавку, але останні чотири не взяв. Крошко додав, що поліція буде вести з ним перемовини.

Ситуація – під контролем. Центр міста перекрито, намагаємося не допустити туди цивільних людей, аби ніхто не постраждав. Лучан і гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл",

– наголосив керівник Нацполіції на Волині.

Через інцидент у Волинській області ввели оперативний план "Заручник". Територію в районі інциденту перекрили. На місці працює поліція.

Поки правоохоронці не знають, скільки заручникив захопив зловминик. Також невідомо, чи хтось постраждав, лише є пошкодження в автобусі.

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