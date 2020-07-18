Біля Нігерії у водах Гвінейської затоки 17 липня пірати атакували танкер Curacao Trader та викрали 15 членів екіпажу. Мовиться, найімовірніше, про громадян України та Росії.

Розповіли про інцидент у виданні Dryad Global, яке висвітлює проблематику безпеки на морі. Там пишуть, що мовиться про найдальший від берега акт піратства, зареєстрований у Гвінейській затоці – за 210 миль.

Нагадаємо Тільки у травні 7 українських моряків, яких звільнили з полону піратів, повернулися додому

Що відомо про ймовірне викрадення українських моряків 17 липня

Судно Curacao Trader (танкер, що перевозить хімічні продукти) пливло під прапором Ліберії.

(танкер, що перевозить хімічні продукти) пливло під прапором Ліберії. У відкритому морі за 210 миль від берега на борт танкера піднялися 8 озброєних піратів.

Відомо про викрадення 15 людей, серед яких начебто росіяни та українці.

Судно, з якого викрали моряків, побудоване у 2007 році, воно 20,5 метра завширшки та 116,5 метра завдовжки.



17 липня пірати викрали моряків, серед яких, ймовірно, є українці / Фото african.com.ua

Коротко про піратство у Гвінейській затоці

Гвінейська затока розташована біля західного узбережжя Африки.

Регіон вважають найнебезпечнішим на планеті через загрозу морських розбійників.

на планеті через загрозу морських розбійників. Там фіксують до половини випадків світового піратства.

У 2020 за пів року зафіксовано на 47% більше випадків піратства, аніж за аналогічний період 2019 року.

Пірати захоплюють моряків та тримають як заручників, аби отримувати за них викуп.

Гвінейська затока – небезпечний через піратство регіон: дивіться розташування на карті