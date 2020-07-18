Пірати біля Нігерії викрали 15 людей з корабля: серед них можуть бути українці
Біля Нігерії у водах Гвінейської затоки 17 липня пірати атакували танкер Curacao Trader та викрали 15 членів екіпажу. Мовиться, найімовірніше, про громадян України та Росії.
Розповіли про інцидент у виданні Dryad Global, яке висвітлює проблематику безпеки на морі. Там пишуть, що мовиться про найдальший від берега акт піратства, зареєстрований у Гвінейській затоці – за 210 миль.
Нагадаємо Тільки у травні 7 українських моряків, яких звільнили з полону піратів, повернулися додому
Що відомо про ймовірне викрадення українських моряків 17 липня
- Судно Curacao Trader (танкер, що перевозить хімічні продукти) пливло під прапором Ліберії.
- У відкритому морі за 210 миль від берега на борт танкера піднялися 8 озброєних піратів.
- Відомо про викрадення 15 людей, серед яких начебто росіяни та українці.
Судно, з якого викрали моряків, побудоване у 2007 році, воно 20,5 метра завширшки та 116,5 метра завдовжки.
17 липня пірати викрали моряків, серед яких, ймовірно, є українці / Фото african.com.ua
Коротко про піратство у Гвінейській затоці
- Гвінейська затока розташована біля західного узбережжя Африки.
- Регіон вважають найнебезпечнішим на планеті через загрозу морських розбійників.
- Там фіксують до половини випадків світового піратства.
- У 2020 за пів року зафіксовано на 47% більше випадків піратства, аніж за аналогічний період 2019 року.
- Пірати захоплюють моряків та тримають як заручників, аби отримувати за них викуп.
Гвінейська затока – небезпечний через піратство регіон: дивіться розташування на карті